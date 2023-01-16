RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" вернул в команду одиозного экс-защитника сборной Украины

Фото: Ярослав Ракицкий выступал за "Шахтер" в 2009-2019 гг. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Центрбек Ярослав Ракицкий после трех лет выступлений в чемпионате России и недолгого вояжа в Турцию вернулся в ряды донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный защитник стал вторым зимним новичком "горняков". Отечественный гранд подписал ветерана бесплатно в статусе свободного агента.

Ракицкий заключил с "Шахтером" соглашение до конца нынешнего сезона. Последние полгода он провел в турецком "Адана Демирспоре" (9 матчей во всех турнирах). До этого в течение трех лет центрбек защищал цвета питерского "Зенита", где выиграл ряд трофеев на внутренней арене.

В структуре "Шахтера" Ракицкий оказался еще подростком. Выступал за "Шахтер-3" во Второй лиге, а в первой команде дебютировал в августе 2009 года. В общей сложности отыграл в составе "горняков" 326 матчей, в которых забил 14 мячей. Он завоевал с командой 19 трофеев, в том числе 8 раз стал чемпионом Украины.

Гнев болельщиков Ракицкий вызвал не только выступлениями в России после оккупации Крыма и войны на Востоке. Во время карьеры в национальной команде Украины защитник никогда не пел национальный гимн, а руку во время его исполнения держал ниже сердца.

К слову, накануне "Шахтер" продал Мудрика в лондонский "Челси" после срыва переговоров с "Арсеналом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛШахтерЧемпионат Украины