RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" – "Порту": анонс матча Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" еще не знали поражений в нынешнем сезоне (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" примет португальский "Порту" в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Шахтер" – "Порту"

19 сентября, 22:00, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV

 

Вот чемпион Украины и дождался старта главного турнира осени. "Горняки" откровенно тяжело вошли в сезон и фактически в каждом туре Премьер-лиги выгрызали очки. Впрочем, игра забывается – результат остается. "Шахтер" идет в лидерах чемпионата и может переключиться на еврокубки.

Тем более оптимисты предполагали, что нелегкие июль и август были связаны с нагрузками Патрика ван Леувена. Мол, осенью дончане "полетят" на пике формы. Противостояние с "Порту" – первая проверка этой теории. Хотя уже на этом этапе у "Шахтера" не будет оптимального состава. "Горняки" потеряли пару основных центрбеков из-за травм.

 

 

Поскольку Бондарь и Матвиенко не помогут, тренерский штаб столкнулся с нелегким кадровым выбором. Конечно, можно поставить ветеранов Чигринского и Ракицкого. Но как со скоростью? Так что, скорее всего, будет сплав молодежи и опыта, как было против "Оболони". Тогда в паре с 34-летним Ракицким сыграл Лемкин (20 лет).

Похожие проблемы и у "Порту". "Драконы" делят лидерство в чемпионате со "Спортингом", но каждое набранное очко далось подопечным Сержиу Консейсау потом и кровью. К примеру, основной центрбек Маркано в пятницу порвал "кресты". За прошлые грехи будет отбывать дисквалификацию динамичный вингер Пепе, а все форварды команды забили вместе 4 мяча.

Дисквалифицированные: Пепе (Б, "Порту")

Травмированные: Бондарь, Матвиенко – Маркано, Эванилсон

Под вопросом: Чигринский – Верон

 

 

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Порту"

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Сикан

"Порту": Диогу Кошта – Жоау Мариу, Пепе, Карму, Венделл – Эустакио, Нико Гонсалес – Иван Хайме, Тареми, Галено – Мартинес

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Поединок в Гамбурге станет непростым испытанием для обеих команд. Еще несовершенная игра в обороне, вероятнее всего, позволит забить обоим коллективам. Отсутствие же ярко выраженных бомбардиров на этом этапе сезона делает маловероятной голевую феерию. Скорее всего, дело закончится ничьей в пользу конкурентов.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Порту" на старте Лиги чемпионов 2023/24.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортуЛига ЧемпионовШахтер