"Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки основной сетки

В новом сезоне Лига чемпионов сменит формат. Вместо группового этапа команды будут соревноваться в общем "потоке", составленном по примеру т. н. швейцарской системы. "Горняки" и другие команды гарантированно сыграют по 8 матчей.

"Шахтер" будет играть домашние матчи в немецком Гельзенкирхене. Там подопечные Марино Пушича примут "Баварию", "Аталанту", швейцарский "Янг Бойз" и французский "Брест". На выезде же "горняки" встретятся с "Боруссией", лондонским "Арсеналом", нидерландским ПСВ и итальянской "Болоньей".

Календарь матчей основного раунда будет объявлен в субботу. Первый тур общего этапа сыграют 17-19 сентября.

Список соперников топ-9 команд Лиги чемпионов 2024/25 (по клубному рейтингу):

"Манчестер Сити": "Интер", ПСЖ, "Брюгге", "Ювентус", "Фейеноорд", "Спортинг", "Спарта", "Слован"

"Интер": "Манчестер Сити", "Лейпциг", "Арсенал", "Байер", "Црвена Звезда", "Янг Бойз", "Монако", "Спарта"

"Бавария": ПСЖ, "Барселона", "Бенфика", "Шахтер", "Динамо" Загреб, "Фейеноорд", "Слован", "Астон Вилла"

РБ "Лейпциг": "Ливерпуль", "Интер", "Ювентус", "Атлетико", "Спортинг", "Селтик", "Астон Вилла", "Штурм"

"Боруссия" Д: "Барселона", "Реал", "Шахтер", "Брюгге", "Селтик", "Динамо" Загреб, "Штурм", "Болонья"

"Барселона": "Бавария", "Боруссия" Д, "Аталанта", "Бенфика", "Янг Бойз", "Црвена Звезда", "Брест", "Монако"

"Реал": "Боруссия" Д, "Ливерпуль", "Милан", "Аталанта", "Зальцбург", "Лилль", "Штутгарт", "Брест"

"Ливерпуль": "Реал", РБ "Лейпциг", "Байер", "Милан", "Лилль", ПСВ, "Болонья", "Жирона"

ПСЖ: "Манчестер Сити", "Бавария", "Атлетико", "Арсенал", ПСВ, "Зальцбург", "Жирона", "Штутгарт"

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также часть поединков платформа покажет в открытом доступе на новом телеканале "MEGOGO Спорт". Он появился в цифровом вещании T2.