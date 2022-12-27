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"Шахтер" получил предложение лидера АПЛ по Мудрику, тренер заинтриговал сроками соглашения

Фото: Михаил Мудрик может расширить украинскую колонию в АПЛ (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Арсенала" принялось организовать украинскую связку на левом фланге первой команды. Компанию Александру Зинченко вскоре может составить вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера Романо.

"Горняки" якобы получили конкретное предложение о трансфере от лидера Премьер-лиги. "Канониры" готовы выложить за 21-летнего украинца 40 млн евро. Еще 20 миллионов "Шахтер" впоследствии может заработать в качестве бонусов.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал реакцию боссов украинского гранда сдержанной. "Горняки" стремятся заработать на трансфере Мудрика гораздо больше. Пока лондонцы сосредоточатся на согласовании условий личного контракта с вингером. Сам он стремится перебраться на "Эмирейтс".

Накануне украинский талант посетил домашний матч "канониров" против "Вест Хэма" (3:1). Как следствие, на послематчевой пресс-конференции главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пришлось отвечать на вопросы о Мудрике.

"Я никогда не говорю об игроках, которые не выступают в нашей команде. Но для Англии хорошо, что сейчас не так много игр в других странах", – загадочно заявил испанский специалист, намекая на зимнюю паузу в УПЛ.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Статистика в Лиге чемпионов – 6 поединков, 3 гола, 2 ассиста.

К слову, накануне "Ливерпуль" договорился о трансфере Гакпо из нидерландского ПСВ.

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