"Шахтер" получил предложение лидера АПЛ по Мудрику, тренер заинтриговал сроками соглашения

Руководство лондонского "Арсенала" принялось организовать украинскую связку на левом фланге первой команды. Компанию Александру Зинченко вскоре может составить вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера Романо.
"Горняки" якобы получили конкретное предложение о трансфере от лидера Премьер-лиги. "Канониры" готовы выложить за 21-летнего украинца 40 млн евро. Еще 20 миллионов "Шахтер" впоследствии может заработать в качестве бонусов.
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал реакцию боссов украинского гранда сдержанной. "Горняки" стремятся заработать на трансфере Мудрика гораздо больше. Пока лондонцы сосредоточатся на согласовании условий личного контракта с вингером. Сам он стремится перебраться на "Эмирейтс".
Накануне украинский талант посетил домашний матч "канониров" против "Вест Хэма" (3:1). Как следствие, на послематчевой пресс-конференции главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пришлось отвечать на вопросы о Мудрике.
"Я никогда не говорю об игроках, которые не выступают в нашей команде. Но для Англии хорошо, что сейчас не так много игр в других странах", – загадочно заявил испанский специалист, намекая на зимнюю паузу в УПЛ.
В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Статистика в Лиге чемпионов – 6 поединков, 3 гола, 2 ассиста.
К слову, накануне "Ливерпуль" договорился о трансфере Гакпо из нидерландского ПСВ.
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