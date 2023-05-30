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"Шахтер" получил чемпионский кубок за триумф в УПЛ

Фото: "Горняки" с трофеем Премьер-лиги (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Награждение донецкого "Шахтера" за победу в украинской Премьер-лиге 2022/23 состоялось в столичном Доме футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

"Горняки" завоевали чемпионский кубок и золотые медали за успех в чемпионате Украины. Награждали представителей отечественного гранда директор УПЛ Евгений Дикий и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Нынешнее чемпионство стало для "Шахтера" 14-м в истории. Донецкая команда триумфовала в первенстве под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Йовичевичем. Вместе с хорватским специалистом "золото" ковали его ассистенты Беньо, де Кастро, Галан, Ханас, Шамардин, Пальцун, Луруенья Лобо и Николини.

"Горняки" гарантировали себе титул за тур до конца чемпионата. "Шахтер" одолел главного конкурента в Премьер-лиге - "Днепр-1" в очном противостоянии (3:0). Забитыми мячами отличились Бондаренко, Сикан и Степаненко.

"Чемпионский" поединок завершился грандиозной дракой с участием футболистов и персонала обеих команд. По итогам серии столкновений, арбитр Екатерина Монзуль раздала 6 красных карточек. Удаление заработали и чемпионы Трубин и Назарина.

К слову, ранее "Шахтер" получил награды игроку и тренеру тура Премьер-лиги.

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