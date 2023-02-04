"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы: два из трех новичков в составе

Тренерский штаб "горняков" заявил 28 исполнителей. Попали в список игроков и два новичка – защитник Ярослав Ракицкий и форвард Кевин Келси.

В свою очередь вне заявки остался еще один зимний трансфер "Шахтера" – Гиорги Гочолейшвили. Грузинский защитник перебрался в Украину в декабре. С "горняками" он подписал 5-летний контракт.

Заявка "Шахтера" на плей-офф Лиги Европы 2022/23:

Вратари: А. Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик, Ракицкий

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Зубков, Криськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Келси, Кулаков, Топалов

Соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы станет французский "Ренн". Первый матч сыграют 16 февраля на Стадионе Войска Польского в Варшаве. Ответный матч – 23 февраля в Ренне.

Перед возобновлением выступлений после зимней паузы "горняки" сыграют еще два спарринга в Турции. Оба матча состоятся 8 февраля. Утром "Шахтер" встретится с боснийским "Сараево", а после обеда проведет контрольный матч с тбилисским "Динамо".