"Шахтер" объявил о возвращении звездного легионера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба .

26-летний латиноамериканец пополнил ряды "горняков" в словенском Брдо. Кудесник мяча не выступал за отечественный гранд 2,5 года.

"Привет! Я вернулся", – коротко заявил Педринью на украинском языке, подтвердив возвращение в "Шахтер".

Атакующий исполнитель покинул состав "горняков" сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии он присоединился к "Атлетико Минейро" на правах аренды. С тех пор Педриньо сыграл 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативных передачи.

Педриньо перебрался в "Шахтер" летом 2021 года из лиссабонской "Бенфики". Чемпион Украины тогда отдал за него 18 млн. евро. В составе "горняков" провел осеннюю часть сезона (19 поединков, 4 гола, 3 ассиста) и вернулся на родину. Зимой "Шахтер" якобы уговорил Педриньо вернуться к улучшенным условиям контракта.