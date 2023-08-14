"Шахтер" непростой победой над "Александрией" закрыл тур УПЛ

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Шахтер" – "Александрия" – 2:1

Голы: Сикан, 7, Траоре, 31 – Скорко, 60

"Горняки" в дебюте выглядели лучше, так что справедливо оформили быстрый гол. Команде Патрика ван Леувена удалась образцовая комбинация. Зубков отдал скрытый пас на Гочолейшвили, тот подал на дальнюю штангу, где Сикан в падении эффектно замкнул головой.

Гости пришли в себя в середине тайма. Вот Кулаков неточно пробил головой после многообещающего навеса. "Шахтер" ответил вторым голом в похожем стиле. На 31-й минуте Гочолейшвили снова классно навесил с правого фланга, а Траоре головой вколотил мяч под перекладину.

После второго гола игра немного успокоилась. Новая вспышка активности пришлась на старт второй половины. Сначала Калитвинцев запустил мяч рядом с девяткой. А на 60-й сыграл джокер Руслана Ротаня – Шулянский подал с левого фланга, а Скорко головой пробил Ризныка.

Нервные финальные минуты вполне могли обернуться фиаско для "Шахтера". Уже в добавленное арбитром время голкипер "горняков" пополнил список героев хозяев. Ризнык вытащил из-под перекладины коварный удар головой Смирного. В конце концов ребята ван Леувена удержали победный счет.

Благодаря победе "Шахтер" поднялся в топ-3 Премьер-лиги. "Горняки" набрали 7 очков, как и ковалевский "Колос" на второй позиции. Неожиданный лидер – львовский "Рух" (9 пунктов). "Александрия" же оказалась на 7-й строчке, имея в активе 6 очков.