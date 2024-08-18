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"Шахтер" минимально одолел "Левый Берег" в УПЛ

Киевская область, Воскресенье 18 августа 2024 19:55
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"Шахтер" минимально одолел "Левый Берег" в УПЛ Фото: Даниил Сикан принес "горнякам" победу (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над киевским "Левым Берегом" в третьем туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Левый Берег" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Сикан, 63

В дебюте встречи команды обменялись полумоментами. Киевлянин Синица обворовал Франьича и остро прострелил, но Ризнык вовремя вышел на перехват. В ответ Кевин на дальней штанге пробил с лета в Механива после передачи Сикана.

В середине первой половины на перспективной позиции оказался Банада, но головой не попал в створ "горняков". Вскоре Азарови с дистанции отправил мяч выше ворот. Позже Крыськив размял Механива выстрелом со средней дистанции, а Сикан не смог результативно завершить комбинацию.

На старте второго тайма Франьич подключился к атаке на стандарт, но с отскока пробил в руки вратарю. Впрочем, "Шахтер" продолжил нагружать работой редуты "аистов". В конце концов, на 63-й минуте "горняки" сумели открыть счет – Педриньо выложил мяч Сикану, а тот забил в пустые ворота.

После гола "Шахтер" попытался перейти в эконом-режим. На поле резко увеличилось количество физической борьбы и мелких фолов. Зато новых голевых моментов пришлось подождать до финального отрезка. Сначала киевлянин Дедух из пределов штрафной пробил рядом со штангой, а затем "горняк" Эгиналдо отправил мяч выше ворот.

После победы "Шахтер" поднялся на второе место в Премьер-лиге. Подопечные Марино Пушича набрали 6 очков после трех туров. Тем временем "Левый Берег" остается последней командой элитного дивизиона (0 пунктов).

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Карпаты" на выезде.

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