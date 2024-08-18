"Шахтер" минимально одолел "Левый Берег" в УПЛ
Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над киевским "Левым Берегом" в третьем туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 3-й тур
"Левый Берег" – "Шахтер" – 0:1
Гол: Сикан, 63
В дебюте встречи команды обменялись полумоментами. Киевлянин Синица обворовал Франьича и остро прострелил, но Ризнык вовремя вышел на перехват. В ответ Кевин на дальней штанге пробил с лета в Механива после передачи Сикана.
В середине первой половины на перспективной позиции оказался Банада, но головой не попал в створ "горняков". Вскоре Азарови с дистанции отправил мяч выше ворот. Позже Крыськив размял Механива выстрелом со средней дистанции, а Сикан не смог результативно завершить комбинацию.
На старте второго тайма Франьич подключился к атаке на стандарт, но с отскока пробил в руки вратарю. Впрочем, "Шахтер" продолжил нагружать работой редуты "аистов". В конце концов, на 63-й минуте "горняки" сумели открыть счет – Педриньо выложил мяч Сикану, а тот забил в пустые ворота.
После гола "Шахтер" попытался перейти в эконом-режим. На поле резко увеличилось количество физической борьбы и мелких фолов. Зато новых голевых моментов пришлось подождать до финального отрезка. Сначала киевлянин Дедух из пределов штрафной пробил рядом со штангой, а затем "горняк" Эгиналдо отправил мяч выше ворот.
После победы "Шахтер" поднялся на второе место в Премьер-лиге. Подопечные Марино Пушича набрали 6 очков после трех туров. Тем временем "Левый Берег" остается последней командой элитного дивизиона (0 пунктов).
К слову, накануне "Динамо" обыграло "Карпаты" на выезде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.