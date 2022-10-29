"Шахтер" в меньшинстве расписал результативную ничью с "Александрией" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Шахтер" – "Александрия" – 2:2

Голы: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуриков, 5, Демченко, 86

Удаление: Тейлор, 56 (Ш, вторая желтая карточка)

Соперники долго не запрягали и уже в дебюте обменялись атаками. А на 5-й минуте "желто-черные" неожиданно повели в счете. Рыбалка разрезной передачей вывел на оперативное пространство Цурикова (классно пропустил Дришлюк), а тот мощным ударом в ближний угол застал Трубина врасплох.

Еще через несколько минут "Александрия" упустила новый момент в контратаке. Кожушко от правого края отдал под удар Мирошниченко, но тот пробил выше ворот. "Горняки" ответили озарениям Зубкова, который в течение одной атаки дважды обыграл кипера и вывел Мудрика на пустые ворота – офсайд у первого.

На 36-й минуте "Шахтер" едва не использовал стандарт. Мудрик мягким навесом на углу вратарского нашел Кривцова – удар ветерана парировал Дидык. А через три минуты матч почти на полтора часа прервала воздушная тревога.

Вынужденная пауза пошла на пользу гранду. Едва ли не первая атака "горняков" завершилась голом. Забитый мяч организовали крайние защитники – Тейлор справа роскошно обыграл оппонента и выложил под удар Михайличенко, который с нескольких метров отправил мяч в сетку.

На старте второй половины "Александрия" и "Шахтер" обменялись возможностями. После ошибки Михайличенко на ударной позиции оказался Третьяков, но пробил в Трубина. Мудрик не смог переиграть вратаря после скидки того же левого защитника "горняков".

На 56-й минуте случился эпизод с претензией на статус ключевого в матче. Тейлор в простой ситуации сфолил в центре поля, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Тренерский штаб "Шахтера" вынужден был перестроить игру команды.

Какое-то время соперники потратили на оценку новой реальности. Но потом пошли моменты в обе стороны. Вот удар Мудрика в ближний угол потянул Билык. В ответ бдительность Трубина выстрелом с дистанции проверил Ковалец.

Горячее стало в финальной 10-минутке. Первыми заявку на итоговый успех сделали "горняки". Мудрик после передачи Петряка вырвался на свидание с кипером, отпустил мяч, но на скорости обыграл кипера и забил с острого угла.

Александрия побежала вперед и создала несколько опасных моментов. В конце концов, один из них стал голевым. На 86-й минуте Демченко подхватил мяч на углу штрафной и классным низовым ударом прошил толпу своих и чужих в площадке – 2:2!

После такого результата соперники сохранили места в топ-4. Правда, "Шахтер" не смог сравняться по очкам с "Днепром-1". В активе "горняков" теперь 20 очков, а у "Александрии" – 17 пунктов.