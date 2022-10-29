"Ворскла" благодаря голам легионеров обыграла "Минай" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Ворскла" – "Минай" – 2:0

Голы: Сефери, 19, Марлисон, 64

В дебюте встречи первыми подход к воротам соперника организовали номинальные гости. На 6-й минуте Твердохлеб выскочил на ударную позицию на правом краю штрафной, но пробил точно в руки Ризныка.

Зато полтавчане реализовали фактически первый свой момент. Юрченко отдал передачу вперед на Олийныка, который на линии штрафной обыграл защитников и отбросил Сефери – албанец подготовил удар и мощно пробил в дальний угол ворот Бандуры.

До перерыва "Минай" дважды мог сравнять счет. Первая возможность возникла на 30-й минуте, когда во время углового Сефери подправил мяч в свои ворота, но уверенно сыграл Ризнык. Перед перерывом кипер отразил перед собой дальний удар Немчанинова.

В свою очередь старт второй половины получился спокойным. Закарпатцы не смогли навязать "Ворскле" конкуренцию, а затем пропустили во второй раз. Это Кравец прострелил от лицевой линии, а Марлисон в одно касание отправил мяч в сетку уже пустых ворот.

Почти сразу закарпатцы могли размочить счет, но Твердохлеб пробил головой в перекладину. В дальнейшем же игра перешла в спокойное русло, хотя в добавленное арбитром время полтавчане могли забить в третий раз, но чудеса реакции после выстрела Нестеренко проявил Бандура.

Благодаря победе "Ворскла" поднялась на 8-е место. В активе полтавчан 11 очков. Тем временем "Минай" – 11-й с девятью пунктами.