"Шахтер" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

Последний месяц осени будет насыщенным для "горняков". Подопечные Игора Йовичевича сыграют 6 официальных поединков.

Начнется ноябрь для "Шахтера" решающим матчем группового этапа Лиги чемпионов против немецкого РБ "Лейпциг" (2 ноября). На этой же неделе на выходных дончане встретятся с "Ингульцем" из Петрового в чемпионате Украины.

Далее "горняков" ждут еще 4 поединка украинской Премьер-лиги. Три из них – с привычными претендентами на место в еврокубках ("Заря", "Днепр-1", "Ворскла"). В частности, поединок с лидером первенства – "спортклубовцами" Днепра – запланирован на 19 ноября.

Полный перечень матчей дончан в ноябре:

"Шахтер" – РБ "Лейпциг", 2 ноября

"Шахтер" – "Ингулец", 5 ноября

"Верес" – "Шахтер", 9 ноября

"Шахтер" – "Заря", 13 ноября

"Днепр-1" – "Шахтер", 19 ноября

"Шахтер" – "Ворскла", 26 ноября

Ранее "Шахтер" прибыл в Варшаву на последний матч группового этапа турнира. К поединку против РБ "Лейпциг" будут готовиться 27 исполнителей. Под вопросом участие Конопли, Очеретько и Зубкова.