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"Шахтер" в апреле: полное расписание матчей украинского гранда

Львов, Вторник 02 апреля 2024 15:25
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"Шахтер" в апреле: полное расписание матчей украинского гранда Фото: "Горняки" продолжают лидировать в Премьер-лиге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжит выступления в сезоне 2023/24 шестью поединками во второй месяц весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" в апреле сыграют пять матчей украинской Премьер-лиги и продолжат поход за Кубок Украины. В течение трех с половиной недель подопечные Марино Пушича в общей сложности сыграют 6 поединков.

В полуфинале Кубка Украины "Шахтер" 3 апреля примет одесский "Черноморец" во Львове. 7 апреля отечественный гранд встретится с львовским "Рухом" в чемпионате Украины. Далее "горняков" ждут два выездных матча Премьер-лиги – против полтавской "Ворсклы" (14 апреля) и луганской "Зари" (18 апреля).

Затем "Шахтер" проведет домашний поединок против "Зари" 22 апреля. Закроет апрельскую программу команда Пушича матчем в гостях против черкасского ЛНЗ. Поединок намечен на 27 апреля.

Полный перечень матчей "Шахтера" в апреле:

  • "Шахтер" – "Черноморец", 3 апреля
  • "Шахтер" – "Рух", 7 апреля
  • "Ворскла" – "Шахтер", 14 апреля
  • "Заря" – "Шахтер", 18 апреля
  • "Шахтер" – "Заря", 22 апреля
  • ЛНЗ – "Шахтер", 27 апреля

&quot;Шахтер&quot; в апреле: полное расписание матчей украинского гранда

В субботу "Шахтер" в столице разгромил "Оболонь" с дублем Шведа. Вингер заменил в старте Зубкова и отличился двумя голами и результативной передачей на Сикана. "Горняки" вместе с "Кривбассом" лидируют в чемпионате Украины (по 46 очков). Правда, "Шахтер" провел на два матча меньше.

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