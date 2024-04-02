"Шахтер" в апреле: полное расписание матчей украинского гранда

Донецкий "Шахтер" продолжит выступления в сезоне 2023/24 шестью поединками во второй месяц весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" в апреле сыграют пять матчей украинской Премьер-лиги и продолжат поход за Кубок Украины. В течение трех с половиной недель подопечные Марино Пушича в общей сложности сыграют 6 поединков.

В полуфинале Кубка Украины "Шахтер" 3 апреля примет одесский "Черноморец" во Львове. 7 апреля отечественный гранд встретится с львовским "Рухом" в чемпионате Украины. Далее "горняков" ждут два выездных матча Премьер-лиги – против полтавской "Ворсклы" (14 апреля) и луганской "Зари" (18 апреля).

Затем "Шахтер" проведет домашний поединок против "Зари" 22 апреля. Закроет апрельскую программу команда Пушича матчем в гостях против черкасского ЛНЗ. Поединок намечен на 27 апреля.

Полный перечень матчей "Шахтера" в апреле:

"Шахтер" – "Черноморец", 3 апреля

"Шахтер" – "Рух", 7 апреля

"Ворскла" – "Шахтер", 14 апреля

"Заря" – "Шахтер", 18 апреля

"Шахтер" – "Заря", 22 апреля

ЛНЗ – "Шахтер", 27 апреля

В субботу "Шахтер" в столице разгромил "Оболонь" с дублем Шведа. Вингер заменил в старте Зубкова и отличился двумя голами и результативной передачей на Сикана. "Горняки" вместе с "Кривбассом" лидируют в чемпионате Украины (по 46 очков). Правда, "Шахтер" провел на два матча меньше.