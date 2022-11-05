УПЛ: "Верес" на выезде разгромил "Металлист 1925" и поднялся в топ-5 первенства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Металлист 1925" – "Верес" – 1:4

Голы: Русин, 82 – Клец, 10 (пенальти), Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергийчук, 90

Фундамент победы жители заложили в дебюте. Серия атак гостей завершилась одиннадцатиметровым, когда Бычек рукой остановил удар Лебеденко головой. Пенальти Клец так мощно, что у голкипера харьковчан не было ни одного шанса парировать.

"Металлист 1925" выровнял игру и пытался навязать "Вереску" конкуренцию. Однако, к реальным случаям забить дело номинальные хозяева так и не довели. А новая вспышка активности ребят Юрия Вирта состоялась в самый необходимый момент.

Только команды вышли на второй тайм, как Пасич с Дахновским разыграли комбинацию и вывели на оперативное пространство Лебеденко. Тот получил пас и метко пробил в дальний угол, попав между ног Безуглому.

Харьковчане могли вернуться в игру через несколько минут. Это Ременюк бросил Бычека в прорыв, но виновник в ситуации с пенальитом вместо акцентированного удара выполнил прострел в зону, где никого из партнеров не было.

А на 69-й минуте "Верес" забил третий мяч. Кучеров эффектно пробил с разворота, мяч задел Курилу, дезориентировал Сидоренко и влетел в сетку ворот. Лишь после этого "Металлист 1925" сумел размочить счет.

На 82-й Русин в одно касание замкнул передачу Курилы из глубины поля. Однако изменить результат противостояния этот эпизод уже не мог. Тем более что под занавес матча гандикап восстановил Сергийчук – опытный нападающий

Итак, жители одержали убедительную победу и поднялись в топ-5 УПЛ. В активе "Верес" теперь 17 очков. Между тем "Металлист 1925" остался десятым (10 пунктов).