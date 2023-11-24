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"Шахтер" с потерей защитника не одолел "Полесье": чемпион остался за пределами топ-3 УПЛ

Львов, Пятница 24 ноября 2023 21:07
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"Шахтер" с потерей защитника не одолел "Полесье": чемпион остался за пределами топ-3 УПЛ Фото: "Горняки" не смогли дожать "полесских волков" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" расписал ничью с житомирским "Полесьем" на старте 15-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Шахтер" – "Полесье" – 0:0

Удаление: Танковский, 90+2 (П, вторая желтая карточка)

В дебюте встречи обе команды действовали осторожно. Это, однако, не спасло "горняков" от ряда повреждений. Поочередно на газоне оказались Конопля, Бондарь, Судаков, Крыськив. Первый, находившийся в лазарете сборной Украины, продолжить матч не сумел – вместо Конопли вышел Гочолейшвили.

К середине тайма "Шахтер" обменялся с гостями неточными ударами. На попытку Зубкова житомиряне ответили выстрелом Козака вдали от створа ворот. Впоследствии Крыськив не смог переиграть Бойко после передачи Судакова, Бондарь пробил головой мимо штанги, а мощный удар Степаненко парировал кипер.

"Полесье" до перерыва запомнилось двумя выпадами Грицука. А вот во втором тайме подопечные Юрия Калитвинцева заиграли активнее. На 55-й минуте Шастал решился на удар с дистанции – штанга! В ответ Судаков пробил с разворота после розыгрыша углового, но Бойко спас гостей.

"Шахтер" пытался штурмовать владение "полесских волков" в финальные минуты. Но едва не упустил момент Шастала. Впрочем, дончан спас Ризнык. А в добавленное арбитром время Бондарь только чудом не попал в ворота из убийственной позиции после прострела Зубкова – 0:0 в итоге.

Соперники остались на предыдущих рубежах. "Полесье" набрало 30 очков и остается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шахтер" – четвертый (25 пунктов и два матча в запасе).

К слову, киевское "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.

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