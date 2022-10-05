"Шахтер" с шедевром Зубкова проиграл "Реалу" Лунина в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, группа F, 3-й тур

"Реал" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 – Зубков, 39

"Сливочные" захватили инициативу со стартовых минут. Украинский гранд сел на своей половине и пытался перекрыть кислород атакующей тройке "Реала" в лице Родриго, Бензема и Винисиуса, а также отрезать их от поддержки средней линии. Но надолго "горняков" не хватило.

Мадридцы повели в счете на 13-й минуте. Королевский клуб перевел игру с правого фланга в центр, где Кроос с Чуамени доставили мяч Родриго, а бразилец с полукруга штрафной после отскока от Степаненко уложил мяч в угол ворот Трубина – 1:0.

На 22-й "Реал" мог закрепить свое преимущество. Бензема едва не повторил успех Родриго с той же позиции, но в этот раз голкипер "Шахтера" кончиками пальцев вытащил мяч из-под стойки. Еще через пять минут "сливочные" забили во второй раз: быстрый выпад мадридцев с участием Бензема, Вальверде и Родриго завершился результативным выходом Винисиуса на Трубина.

Два пропущенных в течение получаса мяча отправили "Шахтер" в нокдаун. "Реал" продолжил давить и мог доводить счет до разгромного. Вот дальний выстрел Вальверде Трубин перевел на угловой, под удар Винисиуса отчаянно бросился Бондарь, Бензема пробил выше ворот, а выпады того же Винисиуса и Милитао ликвидировал голкипер "горняков".

Когда упускаешь столько возможностей, жди беды. И действительно, "Шахтер" добавил перед перерывом и даже сократил отрыв в счете. На 39-й минуте Михайличенко исполнил искусный навес с левого фланга, а забытый защитниками Зубков роскошно, боковыми ножницами, с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот Лунина!

Зрелищная игра сохранилась и после перерыва. На 53-й минуте затяжная атака "Реала" с эффектными передачами завершилась очередным ударом Вальверде под перекладину, но Трубин и этот выстрел уругвайца перевел на угловой. В ответ в забег скрылся Мудрик, но до логического завершения выпад не дошел.

После короткой паузы "сливочные" снова принялись за штурм владений "Шахтера". Инициативу на себя взял Родриго – бразилец накрутил нескольких защитников и пробил по диагонали из угла штрафной зоны, но вратарь "горняков" снова оказался на высоте.

Вскоре Алаба отобрал мяч перед штрафной, продвинулся вперед и нанес выстрел в угол. На этот раз Трубин был бессилен, но австрийского универсала подвела точность.

Свою возможность под занавес матча получил и "Шахтер". На 78-й минуте дончане попытались организовать гол-близнец к забитому мячу Зубкова. Михайличенко снова взял роль ассистента, а вот Петряк с амплуа голеадора не справился и не смог акцентированно пробить...

В конце концов больше голов зрители не увидели. После этого поражения "горняки" сохранили второе место в квартете F. Актуальное положение команд: "Реал" – 9 очков, "Шахтер" – 4, РБ "Лейпциг" – 3, "Селтик" – 1.