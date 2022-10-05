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Лига чемпионов: "Лейпциг" уверенно одолел "Селтик", "Зальцбург" обыграл загребское "Динамо"

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Среда 05 октября 2022 21:45
Лига чемпионов: "Лейпциг" уверенно одолел "Селтик", "Зальцбург" обыграл загребское "Динамо" Фото: Кристофер Нкунку (справа) только что открыл счет (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашними победами австрийского "Зальцбурга" и немецкого РБ "Лейпциг" началась программа среды в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа E

"Зальцбург" – "Динамо" Загреб – 1:0

Гол: Окафор, 70 (пенальти)

Группа F

РБ "Лейпциг" – "Селтик" – 3:1

Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47

Хорватский гранд едва не повел после первого же реального момента. Мишич отважился на дальний удар в дебюте, но Кен вытащил мяч из верхнего угла. "Зальцбург" ответил упущенным шансом Окафора – после хаоса в штрафной гостей попал мячом в сетку только с внешней стороны.

В начале же второго тайма у австрийцев был двойной момент, когда Шешко ударил мячом в голкипера, а Окафор на добивании пробил над воротами. В конце концов забить единственный мяч "Зальцбург" сумел только с пенальти. За фол против партнера Окафор уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Тем временем после серии упущенных возможностей "красные быки" забили шотландцам на 27-й минуте. Это Силва передачей в штрафную нашел Нкунку в быстрой контратаке саксонцев, а тот обыграл Харта и отправил мяч в пустые ворота.

"Кельты" отыгрались на старте второй половины. Гостям тоже удался молниеносный выпад – японский дуэт Хатате-Фурухаси создал момент для Жоты, который из пределов штрафной точно пробил в одно касание. Ответить у "Лейпцига" взялся Андре Силва. Португалец оформил дубль за 13 минут: сначала воспользовался пасом Собослая, а затем в два касания замкнул прострел Симакана.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Реала" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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