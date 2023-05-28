"Шахтер" с разгромом "Днепра-1" досрочно стал чемпионом Украины

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Шахтер" – "Днепр-1" – 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

Удаления: Назарина, 90+6, Трубин, 90+8 – Пеглоу, 90+6 (все – прямые красные карточки)

Начали команды в хорошем темпе, отвечая атакой на каждый выпад друг друга. Гол в такой ситуации стал вопросом времени. В конце концов, "горняки" открыли счет на 9-й минуте – Бондаренко подхватил мяч после блокировки и почти с угла штрафной отправил в ближний.

Через десять минут хавбек едва не записал в свой актив дубль. Впрочем, после подачи углового на дальнюю штангу не смог головой попасть в створ ворот. "Спортклубовцы" пришли в себя в середине тайма. Вот Довбик зацепился за мяч в пределах штрафной, но пробил в Ракицкого.

Но перед перерывом еще несколько возможностей упустил "Шахтер". В частности, дальний диагональный удар Зубкова прошел над перекладиной. В свою очередь Сикан после передачи Судакова пробил рядом со штангой на входе в штрафную.

А на старте второй половины "горняки" шокировали конкурентов еще двумя голами. На 55-й минуте Зубков передачей вывел Сикана на свидание с голкипером, тот обыграл Рыбака и отправил мяч в пустые ворота. Еще через четыре минуты разрядил пушку с дистанции Степаненко – 3:0!

Получив такой двойной удар, "Днепр-1" сосредоточился на том, чтобы избежать разгрома. Мощный выстрел Пихаленка издалека парировал Трубин. А впоследствии Довбик в течение двух минут упустил две возможности – сначала попал в Ракицкого, а затем пробил в руки киперу.

В финальные минуты забить могли обе команды. Тот же Довбик с разворота не попал в створ ворот после паса Пихаленка. Назарина же со штрафного проверил на прочность перекладину ворот "Днепра-1". В конце концов счет не изменился.

Благодаря победе "Шахтер" стал недостижимым для конкурентов и завоевал золотые награды. "Горняки" набрали 72 очка и за тур до конца первенства опережают "Днепр-1" на 8 пунктов. Месту же "спортклубовцев" в квалификации Лиги чемпионов еще будет угрожать луганская "Заря".