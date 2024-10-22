"Шахтер" с досадным курьезом проиграл "Арсеналу" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 3-й тур

"Арсенал" – "Шахтер" – 1:0

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

Нереализованный пенальти: Троссард, 77 (А)

"Канониры" завладели инициативой с первых минут. Команда Марино Пушича вынужденно закрылась на своей половине и пыталась перекрыть все свободное пространство вблизи владений Ризныка. Однако первый момент возник на 6-й минуте – Калафьори с отскока после стандарта пробил над воротами.

Впрочем, постепенно "горняки" сумели отодвинуть игру подальше от собственных ворот. К середине первой половины "Шахтер" даже организовал несколько "вылазок" на чужую половину. Правда, без особой остроты. "Арсенал" на такую смелость отреагировал усилением давления.

Вот Троссард на ближней штанге отправил мяч мимо ворот после прострела Мартинелли. Далее Калафьори размял голкипера дальним ударом. А на 29-й минуте лондонцы открыли счет. Не обошлось без курьеза – Мартинелли качнул Коноплю, пробил в ближнюю штангу, а мяч от нее попал в Ризныка и закатился в ворота.

"Арсенал" после забитого мяча продолжил контролировать ситуацию. К перерыву дважды опасность создал Жезус. Сначала бразилец перспективно отдал на Хаверца, но удар немца заблокировал Матвиенко, а впоследствии не смог переиграть вратаря диагональным ударом. "Шахтер" ответил дальним выстрелом Эгиналдо – вдали от створа.

Со стартом второй половины роли команд не изменились. "Канониры" продолжили накатывать серию позиционных атак на владения Ризныка. Один из таких выпадов завершился ударом Троссарда головой мимо штанги, а выстрел Мартинелли в касание впоследствии кипер перевел на угловой.

"Шахтер" добавил в смелости в районе 60-й минуты. Сначала на ударной позиции в центре штрафной оказался Эгиналдо, но под попытку бразильца пробить вовремя бросился соотечественник Габриэл. После же классного перехвата "горняка" неготовым к передаче в атаку оказался Педриньо.

Новый курьез произошел на 75-й минуте. Бондарь выбил на угловой прострел с левого фланга "канониров". Однако подавать угловой лондонцам не пришлось. Арбитра позвали посмотреть повтор эпизода, где он четко заметил игру рукой защитника – пенальти. К отметке подошел Троссард, но переиграть Ризныка не сумел!

Вдохновленный этим эпизодом "Шахтер" пошел вперед. В течение одной атаки оборона "Арсенала" заблокировала удары Педриньо и Бондаренко. Далее Судаков из-за пределов штрафной отправил мяч выше ворот. Впоследствии прострел Педро Энрике своевременным выходом из рамки прервал Райя. Он же эффектно парировал удар Педриньо в добавленное время.

В конце концов изменить цифры на табло ни одной из команд не удалось. "Горняки" потерпели второе поражение подряд в турнире и остаются с одним набранным пунктом в активе. Английский гранд записал в актив 7 очков и уходит среди лидеров основного раунда.