"Шахтер" с голом-красавцем сенсационно обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, группа H, 4-й тур

"Шахтер" – "Барселона" – 1:0

Гол: Сикан, 40

В дебюте встречи каталонцы попытались зажать "горняков" на своей половине. Оборона "Шахтера" пережила непростые минуты, но помешала "блаугранас" сделать что-то существенное, чем дальний выстрел Гюндогана выше перекладины. В ответ Матвиенко пробил в ногу тер Штегену после подключения слева.

Постепенно подопечные Марино Пушича сумели отодвинуть игру подальше от владений Ризныка. Обе команды перешли к забросам вперед из глубины поля. Правда, большинство этих выпадов и "Шахтера", и "Барселоны" особой опасности не несли. Зато оба кипера время от времени получали возможность размяться.

Но кто-то это затишье должен был нарушить. На 40-й минуте "горнякам" удалась позиционная атака – Судаков с левого фланга перевел мяч направо на Гочолейшвили, а тот пробежал несколько метров и выполнил навес в штрафную. Там Сикан выиграл второй этаж и по интересной траектории переправил мяч в сетку.

"Барса" вышла на второй тайм с намерением отыграться. И уже в первой атаке на ударной позиции оказался Ферран, но после смещения с фланга в центр пробил выше. "Шахтер" ответил ударами Гочолейшвили и Сикана прямо в тер Штегена.

Впоследствии Ферран неудачно пробил с отскока. В свою очередь вингер "горняков" Невертон не смог попасть в створ ворот после неплохой передачи Крыськива. А на 68-й минуте Фелиш с рикошетом от оппонента отправил мяч рядом со штангой. "Шахтер" вынужден был сесть в оборону.

Получил тренерский штаб Пушича и кадровые проблемы. С разницей в несколько минут пришлось произвести две вынужденные замены. Вместо травмированных Сикана и Степаненко на поле появились Келси и Назарина. Давление "Барсы" росло, но "горняки" достойно держали оборону.

Впрочем, на 86-й минуте "Шахтер" едва не снял все вопросы относительно победителя встречи. Невертон получил передачу на левом фланге атаки и из пределов штрафной уложил в дальний угол. Однако судейская бригада гол не засчитала из-за офсайда.

Финальные минуты ознаменовались легким хаосом на поле. В конце концов, в этой суматохе командам не удалось изменить цифры на табло. "Шахтер" одержал сверхважную победу и изрядно обострил интригу в борьбе за путевки в плей-офф от квартета H. Пока в лидерах "Барселона" (9 очков), а "горняки" вместе с "Порту" отстают на три пункта. "Драконы" еще и имеют матч в запасе.