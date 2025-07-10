"Шахтер" - "Ильвес": какие прогнозы на матч Лиги Европы

"Шахтер" в евросезоне-2025/26

Игра состоится на стадионе "Стожица" в столице Словении - Любляне. Команды на поле рассудит 32-летний арбитр Марк Нагтигаал из Нидерландов. Он даст свисток о старте матча в 21:00 по киевскому времени.

"Шахтер" впервые с сезона-1999/2000 не попал даже в квалификацию Лиги чемпионов. Только выигрыш Кубка Украины позволил донецкому клубу сыграть в Лиге Европы, потому что третье место по итогам УПЛ давало право только на Лигу конференций.

"Горняки" стартуют с первого раунда квалификации, поэтому, чтобы попасть в основной турнир, им надо будет одолеть трех соперников. Если подопечные Турана смогут пройти "Ильвес", то в следующем раунде сыграют с турецким "Бешикташем". Если же "горняки" проиграют, то их ждет поединок против нидерландского АЗ в квалификации Лиги конференций.

Кто фаворит в противостоянии с "Ильвесом"

"Шахтер" - безусловный фаворит по оценкам аналитиков букмекерских контор. Ставки на его победу в матче принимают с коэффициентами в диапазоне - 1,18-1,21. Ничью оценивают в - 6,20-6,80. А вот победа "Ильвеса" станет настоящей сенсацией: коэффициент на нее - 16,50-21,00.

Специалисты ожидают результативное противостояние, прогнозируя три и более забитых голов. Самым вероятным автором гола в матче является лидер "Шахтера" Георгий Судаков (1,60). Также высоко оценивают шансы отличиться его одноклубника Артема Бондаренко (1,70).

Где смотреть матч

В прямом эфире матч в Украине будет транслировать канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.