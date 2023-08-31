"Шахтер" узнал соперников в группе Лиги чемпионов

Жеребьевка прошла вечером 31 августа в Монако. Княжество приняло церемонию после трехлетней паузы.

"Шахтер" перед жеребьевкой попал в 3-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Это сделало невозможным встречи "горняков" с датским "Копенгагеном", нидерландским ПСВ, белградской "Црвеной Звездой", римским "Лацио", португальской "Брагой", итальянским "Миланом" и австрийским "Зальцбургом".

"Шахтер" оказался в группе H. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Первый тур группового этапа намечен на 19-20 сентября, а финальные противостояния состоятся 12-13 декабря. Расписание матчей "горняков" появится вскоре.

В прошлом году "Шахтер" попал в квартет из РБ "Лейпциг", шотландский "Селтик" и мадридский "Реал". Украинский гранд начал с разгрома немцев и ничьей с "кельтами", но затем потерпел два поражения и финишировал на 3-й строчке. Всего дончане набрали 6 очков.

Состав всех групп Лиги чемпионов 2023/24:

Группа A: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"

Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион"

Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад"

Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик"

Группа F: ПСЖ, "Боруссия" Д, "Милан", "Ньюкасл"

Группа G: "Манчестер Сити", РБ "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"

Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен"

Ранее "Шахтер" выбрал домашний стадион на еврокубки в нынешнем сезоне. Временным домом "горняков" стал "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Чемпион Украины будет делить арену с падшим грандом Германии "Гамбургом".