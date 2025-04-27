"Шахтер" - "Динамо": прогноз на матч и где смотреть Классическое сегодня

27 апреля в 18:00 на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в центральном матче не только 26-го тура украинской Премьер-лиги, но и всей второй половины сезона. От результата во многом будет зависеть судьба чемпионской гонки.

Какие прогнозы на игру и где смотреть поединок - подскажет РБК-Украина .

Турнирное положение перед Классическим

За пять туров до завершения чемпионата Украины команда Александра Шовковского, имея 63 очка, опережает третью команду турнира - подопечных Марино Пушича - на десять баллов (у "Александрии" - 57 очков).

Поэтому "Шахтеру" для сохранения шансов на чемпионство нужна только победа. В случае поражения горняки потеряют даже теоретические возможности защитить титул.

Добавим, что "бело-синие" не могут одолеть "оранжево-черных" в семи последних встречах во всех турнирах (три ничьи и четыре поражения). Последний раз "Динамо" побеждало "Шахтер" в апреле 2021 года (1:0 в рамках УПЛ). В матче первого круга текущего чемпионата, который состоялся 27 октября прошлого года в Киеве, команды сыграли вничью - 1:1.

Если команда Марино Пушича победит киевлян в очном противостоянии, отставание "Шахтера" в турнирной таблице сократится до семи очков. В такой ситуации "Динамо" нужно будет набрать шесть очков в четырех заключительных турах, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Если же киевляне наберут лишь пять баллов, а "Шахтер" выиграет все свои матчи и получит 15 очков, обе команды финишируют с 68 пунктами. Согласно регламенту, в таком случае преимущество будет на стороне донетчан благодаря лучшим результатам в личных встречах.

Всего "Динамо" и "Шахтер" в матчах чемпионатов СССР и Украины сыграли между собой 199 раз: 80 побед на счету киевлян, 61 - у горняков, еще 58 матчей завершились вничью.

Кто фаворит и где смотреть игру

Несмотря на значительное преимущество "Динамо" в турнирной таблице, букмекеры считают фаворитом матча донетчан. На победу "горняков" ставки принимают с коэффициентом - 2,36. Второй наиболее вероятный исход - ничья (3,20). На выигрыш киевлян дают - 3,15.

Классическое будет транслировать канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

В прямом эфире игру будут комментировать Виталий Волочай и Владимир Зверов.