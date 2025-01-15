"Шахтер" за день победил ЦСКА и команду бывшего тренера

Футболисты донецкого "Шахтера" 15 января одержали две победы над болгарскими командами в контрольных встречах в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт донецкого клуба .

Контрольные матчи

"Шахтер" - ЦСКА София - 1:0

Гол: Цуканов, 75

"Шахтер" - "Лудогорец" - 4:0

Голы: Марлон, 17, Кевин, 27, Эгиналдо, 64, Педриньо, 88

В заключительный день турецкого сбора "горняки" провели два спарринга против болгарских команд. Сначала в 12:00 по Киеву вышли на поле против софийского ЦСКА.

В этом матче Марино Пушич предоставил возможность проявить себя футболистам, которые нечасто играют в официальных матчах. "Горняки" начали в таком составе: Фесюн - Дрозд, Грам, Фарина, Педро Энрике - Степаненко, Бондаренко, Глущенко, Невертон - Сикан, Траоре.

После перерыва на поле появились Швед, Назарина и Цуканов. Именно последний, 18-летний полузащитник, стал автором единственного гола в этой встрече. На 75-й минуте он хладнокровно переправил мяч в ворота после фланговой передачи Шведа.

В целом матч не отличался особой содержательностью, особенно до перерыва. Во втором тайме игру "горняков" оживил выход Шведа. Отметим и голкипера Фесюна, который отстоял на ноль. Победа над ЦСКА стала первой для "Шахтера" в 2025 году.

А через два часа после завершения первого матча "горняки" вышли на второй спарринг с другой болгарской командой - "Лудогорцем". Этот коллектив тренирует бывший наставник донетчан - хорватский специалист Игор Йовичевич.

На этот раз стартовый состав чемпионов Украины имел более привычный вид: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Тобиас - Марлон, Кевин, Судаков, Крыськив, Педриньо - Эгиналдо.

Игра проходила полностью под контролем украинского клуба и еще до перерыва мяч дважды побывал в воротах чемпионов Болгарии. Сначала отличился Марлон, который довел до логического завершения розыгрыш углового. А затем Кевин отличился после комбинации с участием Судакова и Педриньо.

В середине второго тайма Кевин и Эгиналдо воспользовались ошибкой вратаря "Лудогорца". Тот далеко вышел из ворот. Кевин обыграл голкипера и отдал Эгиналдо уже на пустые ворота. А под занавес Педриньо забил четвертый мяч "горняков".

"Шахтер" в январе: что известно

Чемпионы Украины провели в Турции три спарринга. Сначала сыграли вничью с загребским "Динамо" (2:2). А потом победили в двух матчах с болгарскими соперниками.

Уже через неделю "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов. 22 января команда проведет номинально домашний матч с французским "Брестом". А 29-го января - закончит основной раунд гостевым поединком с дортмундской "Боруссией".

После 6-ти туров ЛЧ "горняки" набрали 4 очка и занимают в таблице 27-ю строчку. Украинская команда имеет очень небольшие шансы на продолжение борьбы в плей-офф.