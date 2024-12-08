"Шахтер" – "Бавария": матч будет судить скандальный турок, в бригаде – рефери, которого проигнорировали украинцы

"Шахтер" сыграет с "Баварией" во вторник, 10 декабря. Встреча примет "Арена Ауф Шальке" в немецком Гельзенкирхене. Старт матча назначен на 22:00 по киевскому времени.

Главным судьей поединка будет Халил Умут Мелер, ему будут помогать лайнсмены Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан Четвертым арбитром стал Арда Кардешлер.

Мелер в четвертый раз будет обслуживать матч украинской команды в еврокубках. Но раньше он работал только на поединках "Динамо", причем однажды – именно с "Баварией".

В 2019 году турецкий судья был главным на игре киевлян с датским "Копенгагеном" (1:1) в Лиге Европы. В 2021-м обслуживал поединок с "Баварией" (1:2) в Лиге чемпионов. Третье свидание было в текущем сезоне - Мелер судил киевлян в ответном матче плей-офф раунда квалификации ЛЧ с австрийским "Зальцбургом" (1:1).

Скандалы с турецкими арбитрами

Главный рефери предстоящего поединка известен тем, что в конце 2023 стал участником дикой истории в матче чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором".

По завершении поединка президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа, недоволен решениями судьи, выбежал на поле и ударил того по лицу. После этого инцидента чемпионат Турции приостанавливали, а президента "Анкарагюджю" пожизненно отстранили от футбола.

Отметим, что четвертый арбитр матча "Шахтер" – "Бавария" Арда Кардешлер, работал главным судьей во встрече криворожского "Кривбасса" с испанским "Бетисом" (0:2) в отборе Лиги конференций-2024/25. Криворожцы потребовали заменить Кардешлера, поскольку он обслуживал товарищеский поединок сборной России с Сербией весной этого года.

УЕФА отказался удовлетворить просьбу украинского клуба. В ответ криворожцы проигнорировали арбитра – отказались перед игрой пожать ему руку.