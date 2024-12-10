"Шахтер" – "Бавария". Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок "Шахтер" – "Бавария" состоится 10 декабря в немецком Гельзенкирхене. Игру примет "Арена Ауф Шальке". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Перед очным противостоянием соперники провели очередные матчи в своих национальных лигах. "Шахтер" в рамках 16-го тура УПЛ размялся на полтавской "Ворскле" (3:1) и занимает в турнирной таблице третье место.

"Бавария" в домашнем матче чемпионата Германии одолела "Хайденхайм". За мюнхенцев дважды отличился Мусиал, забили также Упамекано и Горецка. Подопечные бельгийского наставника Венсана Компани лидируют в Бундеслиге.

После 5-ти туров основного раунда ЛЧ чемпион Украины с 4 очками занимает в турнирной таблице 26-е место. "Бавария", которая в предыдущих поединках проиграла английской "Астон Вилли" (0:1) и испанской "Барселоне" (1:4), в то же время победила хорватское "Динамо" Загреб (9:2), португальскую "Бенфику" (1:0) и французский ПСЖ (1:0), с 9-ю пунктами идет на 13-й позиции.

Прогнозы букмекеров

Специалисты конторы Bwin однозначным фаворитом предстоящего противостояния Лиги чемпионов назвали германскую команду. На победу "Баварии" принимают ставки с показательным коэффициентом 1,15. На потенциальный успех команды Марино Пушича заложили кеф 16,00. Даже итоговая ничья более вероятна с баллом 8,75.

В свою очередь, контора William Hill ставки на победу "Шахтера" принимает с коэффициентом 21,00. Ничья оценивается в 8,50, а выигрыш "Баварии" – в 1,14.

Украинцы из Favbet на победу "Баварии" принимают ставки со схожим баллом 1,18. Успех "Шахтера" оценивается в 14,50. Кеф на ничью по итогом 90 минут составил 7,90. Наиболее вероятным счетом считают – 2:0 в пользу немецкого клуба (7,20). В то же время коэффициент на минимальный успех "Шахтера" (1:0) – 22,00.

Прогноз РБК-Украина

По мнению автора, поединок пройдет при тотальном преимуществе номинальных гостей. По характеру он, скорее всего, будет напоминать противостояние "горняков" с итальянской "Аталантой" (0:3).

Несмотря на кадровые проблемы, мюнхенцы, даже без Кингсли Комана, Харри Кейна и Мануэля Нойера, имеют гораздо более сильный и сбалансированный состав. "Бавария" попытается взять инициативу с первых минут и навязать украинскому клубу высокий темп. Если это удастся, у "Шахтера" возникнут нешуточные проблемы в обороне. Особенно это касается второго тайма, когда команда Пушича традиционно демонстрирует проблемы с концентрацией.

Шансы "горняков" – игра на контратаках. Впрочем, действуя против организованной обороны немцев, забить хотя бы один гол будет очень сложно. Поэтому стоит согласиться с букмекерами: "Шахтер" не забьет, а пропустит минимум дважды.