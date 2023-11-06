"Шахтер" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" – "Барселона" состоится в Гамбурге 7 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Тренерский штаб "Шахтера" во главе с Марино Пушичем взял в Германию 27 футболистов. Все они, кроме дисквалифицированного Конопли, будут претендовать на место в финальной заявке на поединок. Первый матч "горняки" проиграли со счетом 1:2 с голом Судакова.