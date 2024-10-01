RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" – "Аталанта": Гасперини выбрал заявку на матч Лиги чемпионов

Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб "Аталанты" из итальянского Бергамо во главе с Джан Пьеро Гасперини определился с перечнем исполнителей, которые поедут на поединок основного раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Гасперини взял в Германию 23 исполнителя. Вне списка оказался ряд травмированных футболистов. В частности, "Богине" не помогут защитники Исак Гин, Рафаэль Толои, Маттео Руджери, полузащитник Марко Брешианини. Давно в лазарете центрбек Джорджо Скальвини и форвард Джанлука Скамакка.

Из летних новичков команды в заявке нашлись места для резервного кипера Руя Патрисиу, защитников Рауля Беллановой и Бена Годфри, полузащитника Николо Дзаньоло и нападающего Марко Ретеги и других. Скорее всего, Гасперини пойдет на ротацию состава по сравнению с поединком Серии A против "Болоньи" (1:1).

Ранее "Шахтер" прилетел в Германию на очный матч против "Богини". Наставник "горняков" Марино Пушич рассчитывает на 27 исполнителей. Главная потеря команды – форвард Даниил Сикан (3 мяча в сезоне 2024/25).

 

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Чемпионов