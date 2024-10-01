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"Шахтер" прибыл на матч Лиги чемпионов против "Аталанты": кто в составе

Дюссельдорф, Вторник 01 октября 2024 10:17
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"Шахтер" прибыл на матч Лиги чемпионов против "Аталанты": кто в составе Фото: "Горняки" на аэродроме Дюссельдорфа (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" во главе с главным тренером команды Марино Пушичем прилетела в Германию на второй тур основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В понедельник "горняки" провели теоретическое и практическое занятия на "Арене Львов", а после обеда отправились в польский Жешув. Оттуда "Шахтер" улетел в немецкий Дюссельдорф, куда прибыл поздно вечером. Тренерский штаб взял на матч 27 футболистов.

Главная потеря "горняков" – Даниил Сикан. Форвард получил серьезную травму лица в поединке Лиги чемпионов против итальянской "Болоньи" (0:0). Он пропустил уже два тура Премьер-лиги.

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Аталанты" 2 октября:

Вратари: Ризнык, Твардовский, Фесюн, Пузанков

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарови, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педринью, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналдо

&quot;Шахтер&quot; прибыл на матч Лиги чемпионов против &quot;Аталанты&quot;: кто в составе

"Шахтер" пересекался с "Аталантой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20. Тогда "горняки" обменялись с "Богиней" домашними победами. На Апеннинах "Шахтер" победил с голами Мораеса и Соломона (2:1), а вот в Харькове потерпел болезненное фиаско (0:3).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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