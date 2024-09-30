"Шахтер" – "Аталанта". Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1907

Рейтинг УЕФА: 20-е место

Титулы: обладатель Кубка Италии 1962/63

Высшее достижение в еврокубках: победитель Лиги Европы 2023/24

Прозвище: "Богиня", "Оробичи", "нерадзурри"

Домашний стадион: "Атлети Адзурри д'Италия" (вмещает 24 950 зрителей)

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

Капитан: Рафаэль Толои

В список исторических грандов Италии "Аталанта" не входит. После Второй мировой войны бергамаски закрепились в роли середняка Серии A и держались в ней до начала 70-х. Крупнейшим достижением "Богини" в то время было 6-е место в чемпионате по итогам сезона 1961/62 и завоеванный Кубок Италии в следующей кампании.

Это был странный турнир. "Аталанта" под руководством Паоло Табанелли до финала не пересеклась ни с одним грандом. Бергамаски прошли скромные "Комо", "Катанью", "Падову" и "Бари", чтобы сойтись за трофей с "Торино". Туринцы были фаворитом, но на решающий день выпало озарение будущего чемпиона Европы Анджело Доменгини. Нападающий, за весь чемпионат забивший 8 мячей, "гранатовым" положил три и обеспечил "Богини" первый и на долгие годы единственный трофей.

После очищения Серией C1 в начале 80-х "Аталанта" к середине десятилетия вернулась в элиту. Тем не менее, оставалась таким же середняком с периодическими вылетами во второй дивизион. Так продолжалось до сезона 2016/17. Летом "Богиню" возглавил Джан Пьеро Гасперини, который у руля "Дженоа" немного оправился от провала в миланском "Интере".

Под руководством нового алленаторе бергамаски сразу взлетели на 4-е место, а два года спустя начали серию с трех финишей подряд на третьей позиции. Провинциальная команда стала завсегдатаем еврокубков и даже дошла до полуфинала Лиги чемпионов 2019/20. Кампанию 2021/22 Гасперини потратил на перестройку, чтобы взять первый трофей в карьере в этом году – кубок Лиги Европы.

История противостояний с "Шахтером"

"Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 (Лига чемпионов 2019/20)

"Шахтер" – "Аталанта" – 0:3 (Лига чемпионов 2019/20)

Турнирные пути команд пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20. Тогда "Богиня" попала с "горняками" в квартет C. Первый матч состоялся Бергамо. "Аталанта" захватила инициативу с первых минут и должна была открыть счет на 15-й минуте, но Иличич не переиграл Пятова с 11-ти метров. Впрочем, в середине первого тайма Сапата головой замкнул навес Хатебура.

"Шахтер" отыгрался перед перерывом. Это Мораес после передачи Патрика из глубины обыграл кипера и отправил мяч в пустые ворота бергамасков. Во второй половине моменты выйти вперед упустили обе команды. Драматическая же развязка наступила в добавленное арбитром время, когда Соломон в центре штрафной разобрался с оппонентами и оформил победный гол.

Второй поединок пришелся на финальный тур и прямо влиял на распределение путевок в 1/8 финала турнира. До перерыва "горняки" упустили ряд возможностей открыть счет. Коваленко даже отправил мяч в сетку, но арбитр за секунды до этого зафиксировал нарушение правил. Впрочем, обошлось без голов.

А вот во второй половине "Аталанта" дожала хозяев в морозном Харькове. Кастань разобрался во вратарской после передачи с фланга. Далее "Шахтер" оказался в меньшинстве после удаления Додо. Впоследствии Пашалич замкнул ближнюю штангу после прострела со штрафного. Добил "горняков" после ошибки Степаненко Госенс. В плей-офф вышли бергамаски, а "Шахтер" стал третьим.

Команда

В летнее трансферное окно "Аталанта" приобрела исполнителей почти на 97 млн евро. Однако даже такие солидные расходы на рынке позволили "Богини" остаться в плюсе. Продали бергамаски футболистов аж на 115 миллионов, львиную долю из которых (57,7 млн) получили за нидерландца Копмейнерса.

За годы в кальчо Гасперини научился с легкостью прощаться с исполнителями, которые в дальнейшем не желают выступать под крылом алленаторе. Зато он выводит на новый уровень малоизвестных игроков или вовремя реанимирует карьеры списанных более именитыми клубами. Яркий пример – Де Кетеларе. Бельгиец не заиграл в "Милане", а годовая аренда в "Аталанте" сделала смешными отступные в размере 22 млн.

Остальные подписания были точечными. Те же 22 млн в евровалюте "Богиня" отдала за нападающего национальной команды Ретеги. Скорее всего, он бы остался в "Дженоа", если бы тяжелую травму не получил основной форвард "Аталанты" Скамакка. Вместо Хатебура правый фланг будет бороздить Белланова из "Торино" (20 млн). За центрбека Годфри из "Эвертона" отдали 12 млн, а за центрхава "Кальяри" Сулеману – всего 7,5 млн.

Несколько громких имен оказались в Бергамо на правах аренды либо свободными агентами. Бесплатно приехали ветераны – вратарь Патрисиу и то ли вингер, то ли латераль Куадрадо. Аренды центрбека Коссуна ("Байер"), хавбеков Брешианини ("Фрозиноне"), Дзаньоло ("Галатасарай") и Самарджича ("Удинезе") вместе потянули на 13,4 млн евро.

Тренер

После завершения игровой карьеры Гасперини вернулся в родные пенаты. Туринский "Ювентус", за который юношей сыграл 9 матчей в Кубке Италии, позвал тренировать молодежь. В структуре "Старой синьоры" молодой тренер провел 9 лет и выиграл престижный Кубок Виареджо, но считал свой труд напрасным – последующие специалисты перерабатывают его воспитанников "под себя".

В поисках самореализации Гасперини пошел на отчаянный шаг, приняв предложение "Кротоне" из Серии C. Сменить стабильный Пьемонт на загадочную Калабрию отговаривала даже жена. Тем не менее, алленаторе вызов принял и со старта повысился в классе с "акулами". Спустя какие-то 3 года он уже вывел в Серию A "Дженоа".

"Работой всей жизни" Гасперини должен был стать "Интер". В Милан тренер перебрался перед сезоном 2011/12, чтобы констатировать конец команды Жозе Моуринью, взявшей требл два года назад. К свежим и даже революционным в то время идеям вроде трех центрбеков постаревшие "нерадзурри" оказались неготовы. Алленаторе отправили в отставку после четырех поражений в пяти стартовых матчах сезона.

Пораженный Гасперини вернулся к работе только через год. Впрочем, "Палермо" невротического Маурицио Дзампарини был не лучшим местом для восстановления душевного равновесия. Но после возвращения в "Дженоа" алленаторе окончательно исцелился, чтобы засиять на всю Италию и даже Европу уже во главе "Аталанты".

Дошло до того, что новым трендом итальянского футбола стал гасперинизм. Команды наперебой начали приглашать учеников алленаторе тренировать. Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта, главный тренер столичной "Ромы" Иван Юрич, менеджер флорентийской "Фиорентины" Раффаэле Палладино и многие другие – воспитанники Гасперини. Все они играют в разные вариации схемы с тремя центрбеками, ставят на прессинг и динамизм, размещают линию обороны критически высоко, ценят атлетизм и универсализм.

Сезон 2024/25

Стартовала новая кампания для "Аталанты" поединком за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала". Бергамаски достойно сражались с командой Карло Анчелотти, но уступили после голов "сливочных" Валверде и Мбаппе. Зато в чемпионате Италии "Богиня" начала с разгрома "Лечче" (4:0), в котором летние новички Ретеги и Брешианини оформили дубли.

Но дальше "Аталанте" было труднее. Поражение от "Торино" (1:2) можно отнести к несчастным случаям, учитывая нереализованный Пашаличем одиннадцатиметровый в добавленное арбитром время. А вот фиаско с "Интером" (0:4) заставило пересмотреть перспективы "Богини" в нынешнем сезоне. Впрочем, тяжелая победа над "Фиорентиной" (3:2) и интересная нулевая ничья с лондонским "Арсеналом" в Лиге чемпионов добавили положительные краски.

Однако до выхода на оптимальные результаты еще далеко. Это ярко продемонстрировали следующие два поединка в Серии A. Сначала команда Гасперини дома сенсационно уступила новичкам из "Комо" (2:3), а в прошлую субботу лишь с голом Самарджича на 90-й минуте спаслась от поражения с первым соперником "Шахтера" – " Болоньей".

В настоящее время "Аталанта" набрала всего 7 очков в шести турах итальянского первенства и идет в середине турнирной таблицы. Очевидно, Гасперини нужно время, чтобы интегрировать новичков в проект "Богини". Обычно к середине сезона эту задачу алленаторе удается выполнить, так что "горнякам" и другим соперникам бергамасков в общем раунде Лиги чемпионов немного повезло. Можно только представить, какой будет усиленная кадрово "Аталанта", когда окончательно усвоит все идеи тренерского штаба.