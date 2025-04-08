"Шахтер" анонсировал возвращение Конопли, но потерял основного голкипера

Из позитива - ожидаемое возвращение в игру защитника Ефима Конопли, который травмировался 20 марта в первом поединке сборной Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией. Из-за этого защитник пропустил два матча "горняков" в чемпионате страны - против столичной "Оболони" и ровенского "Вереса", а также не сыграл в четвертьфинале Кубка с "Александрией".

Сообщается, что сейчас футболист занимается по индивидуальному графику, но через неделю планируется его возвращение в основную группу. Он еще не сможет сыграть против черкасского ЛНЗ в 24-м туре УПЛ (11 апреля), но должен быть готов к следующему матчу "Шахтера" в чемпионате - с ковалевским "Колосом" (19 апреля).

В то же время есть и досадная потеря. Основной вратарь команды Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, из-за чего пропустит по крайней мере две недели. Таким образом, он точно не сыграет с ЛНЗ и "Колосом". Более того, под вопросом его участие в кубковом полуфинале с житомирским "Полесьем" (23 апреля) и принципиальной игре чемпионата Украины с киевским "Динамо" (27 апреля).

В отличие от Конопли, который до травмы не всегда попадал в основу чемпионов (20 матчей во всех турнирах), Ризнык в текущем сезоне играл за "горняков" неизменно. Голкипер провел от звонка до звонка 32 поединка, в 14-ти из которых отстоял на ноль.

Травма Ризныка открывает путь в основной состав для Кирилла Фесюна, который летом перебрался в донецкую команду из "Колоса". Портал Transfermarkt оценил этот трансфер в 2,7 миллиона евро. Несмотря на солидную цену, Фесюн еще не выступал за "горняков" в официальных встречах.