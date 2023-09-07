Мошенники придумали новую схему обмана украинцев, используя программу "єВідновлення"

В горсовете отмечают, что так поступают мошенники.

"Местная комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" посещает заявителей исключительно по предварительному согласованию с ними!" - напоминают специалисты.

Следует помнить, как отмечают в сообщении, если специалисты программы заранее не позвонили по телефону из городского совета и не предупредили о визите представителей комиссии, то вы имеете дело с мошенниками.

"Поэтому призываем вас быть внимательными и при необходимости обращаться в полицию", - советуют жителям.

Программа "єВідновлення"

С 10 мая в Украине дали старт программе "єВідновлення". Она позволяет получить до 200 тыс. грн компенсации тем, у кого зафиксированы повреждения жилья в связи с обстрелами. Кроме того, с 15 августа выплаты могут получить и владельцы разрушенного жилья. На данный момент карту для получения выплат можно открыть в более чем 10 банков Украины.

Для подачи заявления о компенсации достаточно сделать несколько кликов в приложении "Дія". Подробнее о том, как подать заявку и получить выплаты - читайте в материале РБК-Украина.