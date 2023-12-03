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Мошенники в Telegram создали фейковый аккаунт Умерова

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны в Telegram.

"Неизвестные лица используют имя и фамилию министра обороны Украины для сбора информации от граждан Украины. В Telegram неизвестные создали аккаунт, используя имя и фамилию министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодня мошенники начали собирать данные, изображая официальный канал информации. 

"Обращаем ваше внимание - у Рустема Умерова нет аккаунта в Telegram. Просим не предоставлять никакой информации по просьбе индивидов, которые ведут этот аккаунт, а также подать жалобу на него", - говорится в сообщении.

Деятельность Умерова в Минобороны

Недавно министр обороны Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом.

Они обсудили актуальные приоритеты помощи и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии.

Кроме того, недавно Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.

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Рустем Умеров