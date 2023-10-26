RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мошенники из СИЗО "продавали" автомобили для ВСУ. Среди пострадавших военные

Фото: правоохранители разоблачили мошенников (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Киберполиция разоблачила мошенников, которые, находясь в СИЗО, продавали автомобили для ВСУ. В результате преступных действий пострадали военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Департамента киберполиции.

По данным правоохранителей, "схему" организовали двое жителей Сумской области, которые отбывают наказание в одном из учреждений областного центра.

Привлекая к преступной деятельности сообщников по "воле", мошенники размещали объявления о продаже нерастаможенных автомобилей на популярных онлайн-платформах.

Основным условием покупки была подписка в размере от 2 до 10 тысяч гривен.

В настоящее время установлены 10 потерпевших, в том числе военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч гривен .

 

Фото: правоохранители задержали мошенников (t.me/CyberpolUA)

Действия правоохранителей

По состоянию на данный момент, по данным полиции, было проведено 13 обысков. Изъято:

  • компьютерная техника,
  • накопители данных,
  • мобильные телефоны,
  • банковские и сим-карты,
  • документацию и "черновые" записи,
  • денежные средства,
  • патроны к огнестрельному оружию.

Организаторам "схемы" объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВооруженные силы Украиныполиция