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Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з агресором

Новини » Політика    03.07.2019 - 15:18
Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з агресором
Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Переговори треба вести без посередників, вважає Шахов

Розведення військ у Станиці-Луганській - хороший сигнал, але головне, щоб домовленостей дотримувалися всі сторони конфлікту. Про це заявив народний депутат Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Наш", коментуючи виконання Мінських угод, передає РБК-Україна.

На думку Шахова, єдиний спосіб забезпечити мир на Донбасі – пряма розмова з агресором.

Відповідаючи на запитання ведучого, які перспективи та подальші кроки для миру можна зробити, парламентарій зауважив:

"Президент Зеленський чітко сказав на дебатах про те, що він готовий розмовляти "хоч з чортом лисим", щоб був мир. Казав же? Говорив. Тому, не важливо, з ким велися такі переговори - була б моя воля, якби я був президентом, я б полетів до Росії і розмовляв би прямо з Росією - без всяких посередників, тому що ми самостійна країна і можемо вести діалог від свого імені".

 

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