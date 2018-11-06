Шахов закликав Кабмін зупинити підвищення тарифів через рекордні борги населення

Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

За словами Шахова, за останні 9 місяців борг населення за комуналку зріс на 5,9 мільярда гривень

Рекордний борг населення за житлово-комунальні послуги свідчить, що влада повинна зупинити зростання тарифів. Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що заборгованість за послуги ЖКГ на кінець вересня цього року досягла історичного максимуму – 38,2 млрд грн.

"Тільки за останні дев'ять місяців борг населення за комуналку зріс на 5,9 мільярда гривень. Не допомогли ні розрекламована система надання субсидій, ні хвалене зростання доходів українців. Це означає, що встановлені тарифи ЖКГ відірвані від реального життя і є непідйомними для українців. Враховуючи це, влада повинна зупинити зростання тарифів", – сказав Шахов.

Народний депутат зазначив, що підвищення ціни на природний газ і слідом за ним – за тепло і гарячу воду, призведуть до серйозних проблем у комунальному секторі.

"Зараз найбільший борг у ЖКГ саме за природний газ – 16,8 мільярда гривень. При цьому влада підвищила ціну на паливо на 23%. Це спричинить миттєве подорожчання опалення, гарячої води, інших послуг. Неплатежі досягнуть критичної позначки, що призведе до кризи в комунальному секторі", – прогнозує Шахов.

Нардеп зазначив, що заборгованість по зарплаті вже досягла майже 3 млрд грн.

"Люди стають ще біднішими. Їм вже нічим платити багатим власникам енергетичних монополій. Влада повинна зупинити підвищення тарифів, привести їх у відповідність зі здоровим глуздом і почати працювати над зростанням зарплат і пенсій громадян", – резюмував народний депутат.

За даними Держстату, на кінець вересня 2018 заборгованість населення за поставки природного газу склала 16,8 млрд грн. За централізоване опалення та гарячу воду – 10 млрд грн. За утримання будинків – 4 млрд грн. За електроенергію – 3,8 млрд грн. За холодну воду і водовідведення – 3 млрд грн. За вивіз сміття – 0,6 млрд грн. Разом з тим, заборгованість по зарплаті в цілому по країні досягла 2,9 млрд грн.