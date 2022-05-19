Шахи стануть обов'язковим предметом у школах Грузії

Шахи додали як обов'язковий предмет у перших класах загальноосвітніх шкіл Грузії. Рішення було офіційно підтримано Міністерством освіти й науки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".
Міністерство зазначає, що рішення було прийнято для розвитку аналітичного, логічного, критичного мислення та навичок вирішення практичних завдань у школярів.
"Вивчення шахів як обов'язкового предмета заплановано на вересень 2022-2023 років, до цього у співпраці з Національною федерацією шахів ведеться підготовча робота з організації підготовки вчителів та навчальних ресурсів”, - пише пресслужба Міністерства освіти Грузії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.