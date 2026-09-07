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"Шахеды" сожгли ТРЦ City Mall в Запорожье вместе с товаром, на прошлой неделе он закрылся

11:42 07.09.2026 Пн
2 мин
Спасатели ликвидировали шесть очагов возгорания на площади в 700 квадратных метров
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по ТРЦ City Mall в Запорожье (ГСЧС)

В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками торговый центр City Mall в Запорожье. В результате попадания трех "Шахедов" в здании вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЗаБор" и ГСЧС.

Вражеская атака на торговый центр произошла около 00:30. По словам очевидцев, в здание попали три ударных дрона типа "Шахед".

После попадания в помещении ТРЦ вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидировали шесть очагов возгорания на общей площади 700 квадратных метров.

В момент обстрела вся дежурная смена работников находилась в укрытии, благодаря чему среди персонала никто не пострадал.

Работник торгового центра Владимир, являющийся переселенцем из Гуляйполя, рассказал о первых минутах после атаки.

"В полпервого ночи. Три шахеда прилетело, тогда пожарные приехали тушить. И все. Вот видите что", - рассказал мужчина.

Фото: последствия удара по ТРЦ City Mall в Запорожье (ГСЧС)

Мужчина отметил, что после переезда в областной центр снова оказался в опасности из-за российских обстрелов.

"Сидел в Гуляйполе, теперь здесь стреляют", - добавил он.

Товар остался в магазинах

Из-за постоянных воздушных тревог и строгого запрета находиться внутри помещений во время опасности местные предприниматели не успели забрать свой товар из магазинов.

После очередного прилета и пожара владельцы торговых точек не знают, смогут ли вообще в ближайшее время вернуться к работе в ТРЦ и в каком состоянии находится уцелевшее имущество.

Закрытие ТРЦ

Напомним, 2 сентября ТРЦ City Mall в Запорожье, которым управляет компания Arricano, временно приостановил работу до конца сентября из-за текущей ситуации безопасности.

В Arricano объяснили, что в течение последнего месяца РФ существенно увеличило количество ударов по гражданским объектам, в том числе торговым комплексам. Отдельным фактором стал удар по гипермаркету "Эпицентр", который расположен непосредственно рядом с City Mall в Запорожье.

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