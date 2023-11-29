"Шахеды" летели по привычному направлению. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки

"Направление в конце концов уже привычно для Сил обороны Украины. Только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели", - сказал Игнат.

По его словам, большинство дронов было направлено на Хмельницкую область.

"Знаем, что там есть аэродром Староконстантинов. Ну и противнику эта цель "понравилась". Постоянно пытается туда проникнуть с помощью именно ударных БПЛА. Уничтожаются они по дороге, конечно, всеми силами обороны", - рассказал спикер.

Он добавил, что Воздушные силы публиковали в сети информацию об областях, в которых были уничтожены беспилотники.

"Это и юг страны, и центральные области. Ну и также Хмельницкая область соответственно. Две управляемые ракеты Х-59 тоже были уничтожены, ну а одна не достигла своей цели", - сказал Игнат.

Он также отметил, что атаки стали типичными в отличие от той, которая недавно была по Киеву, когда противник применил 75 беспилотников "Шахед", что является беспрецедентной, рекордной скоростью.

Ночная атака по Украине 29 ноября

Войска РФ этой ночью выпустили по территории Украины 21 дрон-камикадзе типа "Шахед" и три крылатых ракеты Х-59.

Основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.

В результате боевой работы сил ПВО все вражеские ударные беспилотники были уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.