"Шахеды" летели по привычному направлению. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки

Российские террористы этой ночью запускали дроны-камикадзе по Украине по привычному для наших Воздушных сил направлению. Большинство беспилотников было направлено на Хмельницкую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Направление в конце концов уже привычно для Сил обороны Украины. Только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели", - сказал Игнат.
По его словам, большинство дронов было направлено на Хмельницкую область.
"Знаем, что там есть аэродром Староконстантинов. Ну и противнику эта цель "понравилась". Постоянно пытается туда проникнуть с помощью именно ударных БПЛА. Уничтожаются они по дороге, конечно, всеми силами обороны", - рассказал спикер.
Он добавил, что Воздушные силы публиковали в сети информацию об областях, в которых были уничтожены беспилотники.
"Это и юг страны, и центральные области. Ну и также Хмельницкая область соответственно. Две управляемые ракеты Х-59 тоже были уничтожены, ну а одна не достигла своей цели", - сказал Игнат.
Он также отметил, что атаки стали типичными в отличие от той, которая недавно была по Киеву, когда противник применил 75 беспилотников "Шахед", что является беспрецедентной, рекордной скоростью.
Войска РФ этой ночью выпустили по территории Украины 21 дрон-камикадзе типа "Шахед" и три крылатых ракеты Х-59.
Основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.
В результате боевой работы сил ПВО все вражеские ударные беспилотники были уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.
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