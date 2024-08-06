Shahed-238 может перехватывать американские MQ-9 Reaper: что известно о новых дронах Ирана

Иранский дрон был представлен в трех вариантах, созданных для различных миссий. Базовая версия беспилотника предназначена для обычных целей. Следующая, более продвинутая модель имеет инфракрасную головку самонаведения (IIR) в носовой части.

Эта модель использует инерциальную и спутниковую навигацию, а также оснащены головкой самонаведения, которая позволяет наносить более точные удары по движущимся целям.

Третья версия вероятно имеет пассивную противорадиолокационную головку самонаведения и нацеливается на вражеские радиолокационные системы.

Характеристика дрона с тепловой головкой самонаведения свидетельствуют о том, что он может атаковать цели как на земле, так и в воздухе. В частности, в документах, касающихся беспилотника, указано о случае, когда Shahed-238 перехватил американский БПЛА MQ-9 Reaper.

Несмотря на то, что Shahed-238 похож на Shahed-136, они имеют разницу в двигательной установке. Shahed-238 оснащен мини-турбореактивным двигателем Toloue-10, который весит больше и расположен внутри планера. Это уменьшает пространство для перевозки топлива. Эти особенности являются одним из недостатков дрона, ведь приводят к снижению выносливости БПЛА.

Технические характеристики дрона Shahed-238:

длина 3,5 метра;

размах крыльев 3 метра;

скорость до 600 км/ч;

ударная скорость свыше 700 км/ч;

максимальная высота полета примерно 9144 метра;

продолжительность полета 2 часа;

максимальный взлетный вес 380 килограммов;

система наведения GPS/INS и GNSS

Иранские дроны

В прошлом году Иран представил новые дроны Shahed-238 в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

В этом году заявлялось, что украинская ПВО якобы сбила новые иранские дроны.

Также сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на используемый против Украины иранский дрон-камикадзе Shahed .

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