RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Shahed-238 может перехватывать американские MQ-9 Reaper: что известно о новых дронах Ирана

Фото: Shahed-238 (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Иран создал новые дроны Shahed-238, которые имеют головку самонаведения и могут поражать движущиеся цели в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Иранский дрон был представлен в трех вариантах, созданных для различных миссий. Базовая версия беспилотника предназначена для обычных целей. Следующая, более продвинутая модель имеет инфракрасную головку самонаведения (IIR) в носовой части.

Эта модель использует инерциальную и спутниковую навигацию, а также оснащены головкой самонаведения, которая позволяет наносить более точные удары по движущимся целям.

Третья версия вероятно имеет пассивную противорадиолокационную головку самонаведения и нацеливается на вражеские радиолокационные системы.

Характеристика дрона с тепловой головкой самонаведения свидетельствуют о том, что он может атаковать цели как на земле, так и в воздухе. В частности, в документах, касающихся беспилотника, указано о случае, когда Shahed-238 перехватил американский БПЛА MQ-9 Reaper.

Несмотря на то, что Shahed-238 похож на Shahed-136, они имеют разницу в двигательной установке. Shahed-238 оснащен мини-турбореактивным двигателем Toloue-10, который весит больше и расположен внутри планера. Это уменьшает пространство для перевозки топлива. Эти особенности являются одним из недостатков дрона, ведь приводят к снижению выносливости БПЛА.

Технические характеристики дрона Shahed-238:

  • длина 3,5 метра;
  • размах крыльев 3 метра;
  • скорость до 600 км/ч;
  • ударная скорость свыше 700 км/ч;
  • максимальная высота полета примерно 9144 метра;
  • продолжительность полета 2 часа;
  • максимальный взлетный вес 380 килограммов;
  • система наведения GPS/INS и GNSS

Иранские дроны

В прошлом году Иран представил новые дроны Shahed-238 в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

В этом году заявлялось, что украинская ПВО якобы сбила новые иранские дроны.

Также сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на используемый против Украины иранский дрон-камикадзе Shahed .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранДрони