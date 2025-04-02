Шаги вместо копеек: глава НБУ рассказал о готовности заменить "московитское название"

Пышный напомнил, что 2 сентября прошлого года НБУ официально инициировал эту дискуссию, которая имеет в своей основе глубокое научное исследование.

"Целая экспедиция, которая подтвердила, что украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, является шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривна - княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины", - сказал он.

По его словам, это абсолютно закономерный и логичный шаг. "Мы возвращаем свое. Давайте не забывать о том, что копейка осталась только в Москве, Минске и на временно оккупированных Россией территориях Молдовы. Это то, что до сих пор объединяет через 30 лет нашей Независимости монетарные отношения даже на уровне названия", - добавил глава НБУ.

Пышный напомнил, что остальные республики, которые входили в состав бывшего Советского Союза, от этого избавились. "В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет шаг. Они должны были стать полноценной частью украинской гривны, но тогда нам не хватило политической воли. Если не сейчас, то когда? Когда будет время возвращать свое?" - сказал он.

Расходы на шаги

Пышный сообщил, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета это за собой не повлечет.

"Никакого изъятия той монеты, которая есть в обращении, не будет. После принятия соответствующего решения Верховной Радой (а мы очень на это надеемся) НБУ прекратит чеканить копейки и начнет чеканить мелкую удельную украинскую монету - шаги. Мы получили положительные выводы Института национальной памяти. Мы получили абсолютную поддержку Академии наук, Института лингвистики", рассказал глава НБУ.

Новые монеты

Пышный заявил, что это никоим образом не повлияет на покупательную способность гривны. По его словам, до сих пор в обращении есть 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек. И Национальный банк, чтобы поддерживать соответствующий оборот монеты, должен ежегодно дочеканивать не менее 20 млн. Изымая ту, которая потеряла соответствующие признаки и запуская в обращение монеты соответствующего номинала.

"Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне 1,5 миллиарда. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем дочеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", - сказал он.

Для этого нужно принять лишь несколько изменений в украинском законодательстве. "Мы соответствующие предложения парламенту уже предоставили. Исходя из моего диалога с руководителями парламента, я чувствую, что поддержка есть", - добавил он.

Дизайн монет

Пышный заявил, что НБУ готовит дизайн монет. "Мы думаем над этим. Я не хочу забегать наперед. Как только парламент примет решение, мы сразу начнем процесс подготовки соответствующего дизайна. Уже сегодня творческое сообщество так откликнулось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", - добавил он.