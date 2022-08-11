"Крок, щоб зупинити агресію": Латвія підтримує повну заборону на видачу віз росіянам

Він зазначив, що рішення про заборону змусить відчути санкції широкому колу росіян.

"Поїздки в Європу або будь-яку іншу цивілізовану країну для росіян - це не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, поки Росія продовжує свою агресію. Один крок до того, щоб зупинити Росію, це те, що широка публіка відчує на собі наслідки санкцій", - заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше в Естонії та Чехії закликали зупинити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського Союзу.

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