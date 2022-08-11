RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Крок, щоб зупинити агресію": Латвія підтримує повну заборону на видачу віз росіянам

Фото: Едгар Ринкевич, міністр закордонних справ Латвії (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Артур Родивилов

Латвія підтримала заборону на видачу віз в ЄС російським громадянам. Обмеження на в'їзд стане ще одним кроком, щоб зупинити агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Едгара Ринкевича в Twitter.

Він зазначив, що рішення про заборону змусить відчути санкції широкому колу росіян.

"Поїздки в Європу або будь-яку іншу цивілізовану країну для росіян - це не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, поки Росія продовжує свою агресію. Один крок до того, щоб зупинити Росію, це те, що широка публіка відчує на собі наслідки санкцій", - заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше в Естонії та Чехії закликали зупинити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського Союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News