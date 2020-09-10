Пожежа в таборі для мігрантів у Греції: поліція зупинила натовп сльозогінним газом

Фото: мігранти намагалися пройти в місто Мітіліні (tvopen)

Поліція грецького острова Лесбос була змушена застосувати сльозогінний газ проти мігрантів зі згорілого найбільшого в Греції центру прийому та ідентифікації мігрантів і біженців Моріа. Натовп спробував прорватися в порт міста Мітіліні.

Про це повідомляє телеканал Open.

До порту намагалися пробитися сотні людей, що залишилися без даху над головою після пожежі в таборі. Вони рвалися в порт, бо почули, що до Мітіліні прийде судно, на якому вони зможуть дістатися до Балканського півострова.

Газ застосували, коли мігранти почали кидати каміння у правоохоронців. У відповідь на застосування газу мігранти підпалили траву, через що згоріли оливкові дерева.

У четвер очікується прибуття додаткових сил поліції. Також прибуде пасажирський пором і два десантних кораблі ВМС Греції, на яких розмістять приблизно 2 тисячі біженців.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня у таборі Морія, в якому проживали близько 13 тисяч мігрантів, сталася масштабна пожежа. Причина пожежі поки невідома. На острів були направлені додаткові сили поліції, щоб перешкодити мігрантам, які біжать до міста Мітіліні.

Також РБК-Україна писало, що у Греції, на острові Самос, спалахнули дві пожежі, через які довелося частково евакуювати людей з табору мігрантів.

Крім того, раніше біля берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту, через що загинули щонайменше троє з них.