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Згоріли майже 10 тисяч гектарів: в Іспанії взяли під контроль масштабну пожежу

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Малага, Середа 15 вересня 2021 12:07
Згоріли майже 10 тисяч гектарів: в Іспанії взяли під контроль масштабну пожежу Фото: в Іспанії приборкали масштабну пожежу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Іспанії на шостий день взяли під контроль масштабну пожежу у провінції Малага. Вогонь випалив майже 10 тисяч гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись El Pais.

Ця пожежа загрожувала національному парку з унікальними видами хвойних дерев.

Пожежу називають однією з найскладніших. Зокрема, через вітер, швидкість поширення вогню і утворення специфічних хмар, що провокують нові осередки займання.

За увесь час пожежі довелось евакуюватися близько 3000 людей, загинув один з пожежників.

Нагадаємо, в Іспанії загинув вогнеборець під час гасіння лісової пожежі.

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Пожежа Іспанія
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