Згоріли майже 10 тисяч гектарів: в Іспанії взяли під контроль масштабну пожежу
Фото: в Іспанії приборкали масштабну пожежу (GettyImages)
В Іспанії на шостий день взяли під контроль масштабну пожежу у провінції Малага. Вогонь випалив майже 10 тисяч гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись El Pais.
Ця пожежа загрожувала національному парку з унікальними видами хвойних дерев.
Пожежу називають однією з найскладніших. Зокрема, через вітер, швидкість поширення вогню і утворення специфічних хмар, що провокують нові осередки займання.
За увесь час пожежі довелось евакуюватися близько 3000 людей, загинув один з пожежників.