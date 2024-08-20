Сезон отпусков продолжается: как защитить автомобиль от воров на отдыхе

Не секрет, что именно во время отпуска "на колесах" наши автомобили подвергаются наибольшим рискам – как в техническом плане, так и, среди прочего, в криминогенном смысле. Как обезопасить наш транспорт во время пребывания на чужой территории, вдали от дома?

О том, почему и как нужно беречь машину во время отдыха на выезде, читайте в материале РБК-Украина .

Сотрудники правоохранительных органов могут подтвердить, что именно в местах массового пребывания отдыхающих разного рода криминальные элементы концентрируются с особой активностью. Несколько простых советов помогут вам не попасть в полицейскую статистику.

Почему турист уязвим

Нет ничего удивительного в том, что машина приехавших в определенную местность на отдых граждан привлекает особое внимание преступников. Ведь неместные люди обычно не знают местных особенностей, не знают всех рисков, не имеют здесь знакомых и нужных контактов.

Именно на такую изолированность гостей опираются профессиональные злоумышленники. Зачастую они начинают отслеживать перспективные для них машины с момента их прибытия на "подведомственную" территорию – в населенный пункт, гостиницу, парковку в туристических зонах. Сделать воровские надежды бесполезными поможет некоторая элементарная подготовка.

Охранная система

Машина, которой отдыхающие прибывают в незнакомую местность, должна иметь более или менее надежную охранную систему. Конечно, у видавших виды угонов автомобилей и салонных воров против сигналок есть те или иные средства. Но здесь действует простое правило: преступник всегда выбирает объект, открыть который можно в самое короткое время. И если на машине есть одна или две защитные системы, вора она заинтересует в последнюю очередь.

Очень не желательно, чтобы кто-нибудь посторонний увидел брелок вашей сигнализации или интерфейс приложения сигналки в смартфоне. Подробная информация о типе охранной системы поможет преступникам лучше подготовиться к излому вашей машины.

Но не стесняйтесь показать, что охранная система в машине есть, равно как и механические средства типа блокиратора коробки передач. Ведь каждое противоугонное средство, даже относительно примитивное, является еще одним барьером для вора, на борьбу с которым понадобятся дополнительные секунды. Для преступника это один из ключевых факторов, и он будет искать менее защищенный объект.

Машину паркуйте там, где она будет хорошо видна со всех сторон, потому что у криминальных профессионалов не принято работать перед глазами многих зрителей.

Как и в родном городе, нельзя оставлять на видных местах в салоне дорогие вещи или признаки их наличия – чехол от высококлассного фотоаппарата, дорогой зонтик, фирменные очки против солнца и т.д. Хоронить что-то ценное в багажник уже на месте парковки особого смысла нет, потому что за неместными машинами воры следят с первого момента их прибытия.

Если вы застали дерзкого вора с поличным прямо в вашей машине, не спешите пытаться задержать его. По крайней мере, для этого вам нужен физически крепкий помощник, который прикроет вас с тыла. Потому что не секрет, что в подобных рыбных местах профессиональные злоумышленники работают в группе. И под угрозой разоблачения коллеги подобные команды легко идут на крайние меры – имитируют скандал, устраивают, нанося владельцу телесных повреждений.

Кратко

Бывалые путешественники, даже располагая достойным собственным автомобилем, далеко не всегда опираются на него во время отдыха вдали от дома. Во-первых, можно оставить машину на надежной стоянке гостиницы и пользоваться местным такси или другим общественным транспортом. А можно вообще оставить машину в гараже дома и на месте отдыха арендовать авто в местной прокатной конторе.