Урожайный год. Ждать ли низких цен на арбузы и откуда их везут

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Урожай на арбузы. Откуда везут бахчевые

Погодные условия в этом году способствуют быстрому созреванию фруктов и ягод. Следом за клубникой, черешней и малиной рекорд раннего старта сезона в Украине "побили" арбузы.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал РБК-Украина, что сезон арбузов уже стартовал, однако на полках магазинов в основном импортная продукция.

По его словам, пиковое количество предложения отечественных арбузов должно быть с начала августа, однако уже со второй половины июля начнется постепенное увеличение поступлений украинских бахчевых.

Если говорить об импортной продукции, то ее завозят из Азербайджана, Румынии, Турции.

Среди украинских производителей арбузов (по данным прошлого года) лидерами стали следующие области: Днепропетровская, Полтавская, Винницкая, Кировоградская, Харьковская.

AgroPortal пишет, что в Украине урожаи уже начали собирать фермеры в Закарпатье, Николаевской области, Килийском и Татарбунарском районах Одесской области.

Стоит отметить, что из-за потери больших объемов бахчевых в южных регионах за время полномасштабной войны, с прошлого года арбузы выращивают по всей Украине. Аграрии начали сажать их в центральных, восточных и западных областях.

Фото: в этом году ожидается высокий урожай арбузов (freepik.com)

Аналитик УКАБ прогнозирует хороший урожай арбузов в сезоне 2024, поскольку погодные условия пока способствуют этому: дожди помогали вегетации, а сильная жара решает вопрос созревания.

Ранее об ожидании рекордных урожаев бахчевых в Одесской области сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. В этом году было засеяно на 108,7% арбузов больше, чем в 2023-м.

Цены на арбузы: оптовые и в супермаркетах

Максим Гопка отметил, что сейчас большинство арбузов импортные, поэтому оптовая стоимость недешевая – 28,50 грн/кг, что соответствует цене прошлого года.

РБК-Украина промониторило цены на бахчевые в супермаркетах на 5 июля, и они отличаются в зависимости от страны происхождения и сорта.

Обычно целый арбуз "затягивает" минимум на 5 кг, поэтому за него придется заплатить от 200 грн. Однако в торговых сетях сейчас можно приобрести половину или четверть плода, что позволяет сэкономить.

Украинские арбузы в сети АТБ стоят 38,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах "Сільпо" покупатели могут выбрать арбузы разных сортов и стоимости. Самые дешевые – бахчевые из Греции (39 грн/кг). Арбуз из Италии обойдется в 60 грн за килограмм, такая же стоимость испанских арбузов и украинских сортов "Огонек" без косточек. "Экзотический" арбуз желтого цвета стоит 89 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

В сети магазинов VARUS акционная цена на арбуз составляет 25,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

В Novus продают разные сорта бахчевых. Самый дешевый арбуз (Украина) обойдется в 38,99 грн/кг, "Огонек" будет стоить 64,99 грн/кг, а арбуз без косточек – 69,99 грн за килограмм.

Скриншот novus.zakaz.ua

Какой будет стоимость в разгар сезона

Стоимость арбузов будет меняться с увеличением объемов продукции от фермеров. Поэтому цены еще могут снизиться, когда массово начнет поступать украинская продукция (конец июля – август).

Однако аналитик УКАБ говорит, что не стоит ожидать более приятных цен, чем в прошлом году. Самая низкая стоимость в разгар сезона составит от 12 до 16 грн/кг в оптовой закупке.

При подготовке использовались: публикации AgroPortal, данные сетей украинских супермаркетов, сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram, комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки.