Сезон клубники под угрозой? Что с урожаем и ждать ли снижения цен

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Что происходит с ценами на клубнику?

Какие факторы влияют на стоимость ягоды?

Когда ждать пик клубничного сезона?

Клубника дороже чем в прошлом году

Клубника – первая из украинских ягод, которая появляется в продаже весной. Традиционно в конце мая прилавки рынков и магазинов заполняют корзинки с клубникой, а цены снижаются.

Однако в этом году ситуация несколько отличается. Хотя ягоды из украинских хозяйств становится все больше, ее стоимость бьет по карману.

По информации оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", предоставленной РБК-Украина, на сегодня украинская клубника, преимущественно из Закарпатья, вытесняет из продажи импортную продукцию из Турции, Греции, Испании.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга "Шувар" Татьяна Попович, в третьей декаде мая цены на украинскую клубнику колеблются в пределах 120-144 грн/кг на рынке Львова. Однако в прошлом году в аналогичный период средняя цена составляла около 98 грн/кг, что свидетельствует о подорожании на 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок.

Эксперты EastFruit также отмечают увеличение предложения ягоды из западных областей, что сказывается на ценах. Если в первой половине мая фермеры продавали тепличную клубнику за 220-260 грн/кг, то уже в начале прошлой недели цены упали на 35% – до 120-190 грн/кг.

При этом на портале пишут, что клубника в Украине поступает в продажу в среднем на 45% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

(Не)сезон 2025: что произошло с урожаем клубники

Основной причиной более высоких цен на клубнику в этом году стали неблагоприятные погодные условия.

Прохладная весна, апрельские заморозки и температуры ниже нормы в мае задержали сезон минимум на две недели. Это привело к уменьшению объемов ранней клубники на рынке и повышению цен, рассказала Татьяна Попович.

Фермеры из разных регионов Украины сообщают о значительных потерях ранних сортов ягод – от 30% до 100% из-за заморозков.

Фото: урожай клубники меньше в 2025 из-за неблагоприятной погоды (GettyImages)

К примеру, ягодное хозяйство в селе Романив на Волыни потеряло 3,5 га клубники, что составляет 85% засаженного поля.

Владелица хозяйства рассказала "Суспильному", что такое количество насаждений вымерзло впервые за 10 лет ее деятельности. Все надежды она возлагает на ремонтантные сорта (плодоносят несколько раз в сезон).

Стоит отметить, что май 2025 на Волыни стал самым холодным за последние 20 лет, по данным Укргидрометцентра.

Когда цена на клубнику снизится

Пик клубничного сезона в Украине обычно приходится на июнь, когда массово созревает ягода с открытого грунта. Тогда и цены наиболее доступны.

Руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович прогнозирует, что основные объемы ягоды появятся на рынках Львова в первой половине июня. При благоприятной погоде возможно снижение цен до уровня 80-100 грн/кг. Однако учитывая сокращенный урожай и рост расходов на выращивание и логистику, значительного удешевления не ожидается.

По данным EastFruit, предложение украинской клубники еще не достигло пика, поскольку массовый сбор ягоды начнется в начале следующего месяца. Но на ценовые тенденции могут негативно повлиять весенние заморозки.

Сколько стоит клубника в конце мая

Цены на ягоду в регионах колеблются в пределах 150-200 грн за килограмм.

На рынках по районам Киева в прошлые выходные ягода стоила 165-180 грн/кг. В продаже клубника из Одессы, Измаила, Волыни. На рынке "Столичный" средняя цена на 26 мая составляет 130 грн/кг на украинскую клубнику и 155 грн/кг – на импортную.

В то же время в супермаркетах цены выше. Например, в "Сильпо" стоимость составляет 282,5 грн/кг, в сети Varus – 229,9 грн/кг, у Novus – 249 грн/кг.

Скриншот varus.ua

На рынках Одессы клубника начала дешеветь, опустившись с 280-300 до 180-200 грн/кг. Это объясняют созреванием основного украинского урожая и увеличением объемов поставок.

В Луцке преимущественно продается закарпатская клубника. Цены колеблются от 170 до 200 грн/кг. Продавцы отмечают, что цена не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, а снижение происходит медленнее из-за холодной погоды и меньшего урожая волынской клубники.

На рынках Полтавы также появилась клубника, стоимость которой стартует от 170 грн/кг, а на некоторых прилавках достигает 200 грн. Продавцы уверяют, что ягоды стали слаще, но снижение цен пока не обещают.

На рынке в Черновцах клубника стоит от 150 до 240 грн/кг. Различие в ценах объясняют снижением урожайности из-за обильных дождей. Преимущественно на прилавках тепличная ягода, но можно найти и домашнюю клубнику.

При подготовке использовались: комментарий руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович, публикации портала EastFruit, "Суспильне", "Деловая Одесса", сайта Полтавы 0532.ua, "ВолыньPost" и данные сетей супермаркетов.