Цены на рыбу растут. Что ждет потребителей и рыболовов летом

Повышение цен в Украине не обошло и рыбу. За последний месяц подорожал "бюджетный" свежий карп. Стоимость слабосоленой рыбы также растет, а вот мороженая скумбрия наоборот стала немного доступнее. Однако в дальнейшем на цены будут влиять фактор сезонности, колебания курса валют и не только.

Подробнее о ситуации с ценами на рыбу и чего ждать в летний сезон – в материале РБК-Украина .

Главное:

На сколько подорожала рыба в Украине?

Какие факторы влияют на стоимость рыбной продукции?

Чего ждать потребителям и рыбакам летом?

Цены на рыбу в мае

Весной популярные среди украинских покупателей виды рыбы подорожали. По данным портала Минфин, где фиксируются средние цены по супермаркетам, больше всего вырос в цене карп – на 20 грн.

Если в апреле можно было купить живого карпа за 149 грн./кг, то в мае средняя цена составляет 168 грн/кг.

Скриншот auchan.zakaz.ua

В то же время, выпотрошенный свежий карп обойдется еще дороже. Цена выросла со 194 грн в апреле до 213 грн за килограмм в конце мая.

Цены на слабосоленую рыбу тоже выросли. Сельдь подорожала в среднем со 192 грн/кг до 214 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

При этом подорожание не коснулось свежемороженой скумбрии. Цена даже снизилась – с 210 грн/кг в апреле до 198 грн/кг в мае.

Скриншот auchan.zakaz.ua

Что влияет на стоимость рыбы

Подобные скачки цен на рыбу наблюдаются не впервые. Как свидетельствуют данные анализа Госрыбагентства, подобная ситуация была и прошлом, и в 2023 году.

В целом ситуация с ценами на рынке рыбы зависит от ряда факторов:

Сезонность

Цены на рыбу обычно меняются в зависимости от сезонности. Так, осенью и зимой, после осенних облов ставков, цены, в частности на карпа, обычно снижаются, ведь на рынке объемы рыбы увеличиваются.

"Анализ цен на товарного карпа в 2023 и 2024 годах показывает, что динамика демонстрировала общую сезонность с ростом с начала года до лета и снижением осенью из-за обловов", – объясняют в Госрыбагентстве.

Курс валют

Морская мороженая рыба преимущественно импортируется в Украину, поэтому ее стоимость зависит от курса валют. Инфляционный отчет НБУ за апрель подтверждает, что под влиянием курсовых эффектов подорожали отдельные импортные товары, включая рыбу и морепродукты.

Себестоимость

Подорожание кормов, электроэнергии и топлива оказывает непосредственное влияние на аквафермеров, занимающихся рыбным хозяйством. Инфляция и курсовые колебания также играют значительную роль, поскольку закупка кормов и оборудования часто зависит от импорта.

Объемы улова

Из-за войны, неблагоприятной экологической ситуации, например, загрязнения водоемов, объемы промыслового рыболовства в последние годы сокращались. Однако в 2024 году, наоборот, было зафиксировано увеличение почти на 22%, что может положительно повлиять на ценообразование.

В Украине объектами аквакультуры неизменно остаются карп, толстолоб и белый амур. Украинские аквафермеры выращивают также судака, щуку, лососевые, сомовые, осетровые.

Сезон рыбалки открыт

С учетом сезонных факторов, роста себестоимости производства, инфляционных процессов, цены на рыбу этим летом будут держаться на высоком уровне. По практике прошлых лет, снижения стоимости можно ожидать ближе к осени.

При этом в Госрыбагентстве сообщили, что с 20 мая в Украине завершен весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы в большинстве рек (но запрет еще действует на водохранилищах, в частности каскада Днепра, ставках, лиманах и т.п.).

Скриншот facebook.com/dargua

Это означает, что рыбаки-любители снова могут ловить рыбу - правда, не более 3 кг в сутки с ограничением на размер и виды улова. Открытие сезона рыбалки может повлиять на снижение цен на некоторые виды пресноводной рыбы на локальных рынках.

При подготовке материала использовались: информация портала Госрыбагентства Украины, данные Минфин и сетей супермаркетов.