Сезон пикников: как правильно ездить по траве на авто
Лето – время отдыха на природе и пикников. Подобные выезды связаны с движением по необычным для водителей-горожанам поверхностям, среди которых зеленые поляны – один из самых опасных вариантов.
Как не получить неприятностей во время летних выездов на природу, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild "Все ведущие", Autocentre и Motor.
Даже если речь идет о стриженом газоне перед вашей усадьбой, ездить по нему машиной надо с особой осторожностью. И тем более остерегайтесь необдуманных дравйверских упражнений где-нибудь на покрытых травой полянах в лесу или поле. Причин тому несколько.
Не тормозите
Трава скользкая. По крайней мере, с точки зрения сцепления с ней автомобильных шин, с каким бы протектором они ни были (о бескомпромиссных внедорожниках на зубастой резине типа Mud+Snow мы сейчас не говорим). Во-первых, ее мягкие и гладкие стебли, ложась под давлением колеса, не дают протектору зацепиться хоть за что-то. Во-вторых, под давлением скользящего протектора трава выделяет сок, который будет служить для шины как смазка. А в-третьих, такой смазкой может выступить и роса, и капли недавнего дождя. Хотя вам точно будет все равно, по какой именно причине машина вдруг осталась без тормозов и въехала в горячий мангал или холодную речку. Словом, имейте в виду, что тормозной путь на траве существенно увеличивается (машин с ABS это тоже касается).
Не газуйте
Избегайте быстрых резких поворотов на травяной поверхности: по вышеуказанным причинам машину может занести. Сначала это будет казаться веселым приключением, но если под травой скользящее в сторону колесо найдет ямку или камень, эффектный дрифт может завершиться опрокидыванием машины.
Не разгоняйтесь
Водитель никогда не может точно знать, что прячется в траве, тем более, если она высотой имеет хотя бы 20 сантиметров. Это может быть как импровизированный колодец-ямка, так и кирпич или стальной штырь, которые помогают привязать бычка на пастбище. А еще склоны холмов иногда пересекают бороздами, сдерживающими размывание почвы во время ливней, и благополучно зарастающими травой. Поэтому, если есть необходимость двигаться на легковом авто по лугам, делайте это на малой скорости и с максимальным вниманием.
Не зная брода
В низинах, недалеко от прудов и небольших рек, трава может расти на заболоченных лугах – таким образом хорошо маскируя мокрые участки. Засесть на которых действительно совсем нетрудно, особенно если остановиться и затем предпринять попытки сдвинуться с места. И даже когда никаких намеков на подобную опасность не было, оставленная на четверть часа машина может быть найдена владельцем погрязшей по сами диски. В таком случае не спешите давить на газ, зарывая колеса еще глубже. Вместо этого быстро ищите подручные предметы типа крепких веток или досок, которые можно будет подложить под колеса, в первую очередь – под ведущие.
Коротко
То, что вы отдыхаете где-то вдали от цивилизации, отнюдь не означает, что законы физики отдыхают вместе с вами. Если тип поверхности незнаком для вас – трава, песок, глина, проселочная дорога – нельзя на ней управлять машиной так, как на чистом сухом асфальте. Остерегайтесь необдуманных действий за рулем, чтобы пикник или развлекательная загородная поездка не оставили после себя печальных воспоминаний.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный повод на пикапах и внедорожниках.