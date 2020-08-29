"Слуга народу" проведе закриту частину з'їзду: що розглянуть

У неділю, 30 серпня, о 12:00 e КВЦ "Парковий" пройде закрита частина з'їзду партії "Слуга народу" (СН). На ній буде оголошено кандидата на довиборах у Верховну раду по 208 округу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

Раніше повідомлялося, що з'їзд президентської партії пройде в понеділок, 31 серпня. На нього запрошені журналісти. Кравчук пояснила, що "Слуга народу" вирішила розділити з'їзд на дві частини.

На першій - закритій, будуть вирішені юридичні та технічні питання, наприклад, обрання лічильної комісії, секретаря з'їзду та інше. Також буде затверджений кандидат на довиборах у парламент по 208 округу.

"У понеділок буде урочиста частина за участю президента: презентація команди, мерів, рішення про участь у місцевих виборах. Ми не хочемо цю частину забивати юридичними та технічними моментами", – додала Кравчук.

При цьому вона зазначила, що СН офіційно не висуне своїх кандидатів у мери в понеділок, тому що за процедурою це повинні зробити обласні конференції партії.

Нагадаємо, спочатку з'їзд партії "Слуга народу" планувався на 29 серпня, але його перенесли на понеділок, 31 серпня.

Як відомо, довибори в Раду по 208 округу були оголошені після смерті народного депутата Валерія Давиденка.

Зазначимо, довибори в Раду по 208 округу пройдуть в один день з місцевими виборами, 25 жовтня.